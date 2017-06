Centrul internaţional de presă pentru copii Fotbal pentru Prietenie funcţionează în 64 de ţări

În cadrul centrului de presă, copiii de 12 ani care participă anul acesta în programul Fotbal pentru Prietenie, băieţi şi fete din Europa, Asia, America de Nord şi de Sud, pregătesc materiale de presă despre proiect şi despre principalele evenimente din cadrul programului Fotbal pentru Prietenie.

Ideea din spatele Centrului internaţional de presă este ca tinerii-jurnalişti să documenteze activităţile desfăşurate de tinerii fotbalişti-ambasadori ai fotbalului şi prieteniei în cele 64 de ţări, în vederea promovării unor valori umane esenţiale, cum sunt prietenia, pacea sau egalitatea. Aceasta este o oportunitate pentru copiii din întreaga lume să se facă ascultaţi de către adulţi.

Încă de la începutul programului, copiii au fost implicaţi în activităţi diverse şi au avut şansa de a întâlni legende ale fotbalului, jurnalişti, politicieni şi artişti din întreaga lume. Centrul internaţional de presă reuneşte copii care promovează valorile programului Fotbal pentru Prietenie, sunt pasionaţi de sport şi de limba engleză. În România, micul jurnalist şi tânărul fotbalist care participă anul acesta în program au avut ocazia să stea de vorbă cu preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, domnul Răzvan Burleanu, dar şi cu două legende ale fotbalului românesc – Miodrag Belodedici şi Ion Vlădoiu.



„Această oportunitate de a participa în programul Fotbal pentru Prietenie anul acesta în Rusia va entuziasma toţi copiii. Îmi doresc să mă întorc acasă cu o mulţime de poveşti despre evenimentele din Sankt Petersburg şi despre experienţa mea ca tânăr jurnalist şi să promovez în continuare prietenia în rândul copiilor pe care o să-i întâlnesc. Sper să ţin legătura cu toţi participanţii de anul acesta şi îmi doresc să contribui şi eu măcar puţin la schimbarea lumii în bine”, a declarat Eduardo Moreira Borges, tânărul jurnalist din Brazilia.

„Sunt entuziasmat să particip anul acesta în programul Fotbal pentru Prietenie alături de Alex, tânărul fotbalist cu care voi împărtăşi această experienţă. Voi pleca la drum însoţit de cuvintele domnului Răzvan Burleanu, Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, căruia am avut onoarea de a-i lua primul meu interviu: ”Ca să poţi crede în victorie, trebuie să o pregăteşti!” – Rareş Dumitrache, tânărul jurnalist din România

Evenimentele-cheie ale centrului internaţional de presă pentru copii vor avea loc în Sankt Petersburg, în perioada 26 iunie – 3 iulie, unde toţi participanţii se vor reuni pentru principalele activităţi ale programului Fotbal pentru Prietenie. Copiii vor lucra în 4 proiecte: canalul TV al programului internaţional pentru copii Fotbal pentru Prietenie, ziarul Fotbal pentru Prietenie, canalele de social media ale programului, blogurile şi site-urile programului. În plus, micii jurnalişti vor pregăti materiale pentru cele mai importante publicaţii din 64 de ţări.

Copiii vor scrie despre activităţile programului Fotbal pentru Prietenie 2017 şi despre cele ale Forumului Internaţional pentru Copii Gazprom 2017.

„Mă bucur că centrul internaţional de presă va oferi copiilor şansa de a trăi experienţa activităţilor de anul acesta într-un mediu profesionist, care cu siguranţă le va dezvolta relaţia cu jurnalismul, ca o potenţială meserie pe care ar ptuea s-o urmeze. Fiecare dintre ei va primi sfaturi şi feedback de la profesionişti şi le urez tuturor multă baftă în redactarea materialelor!” – a declarat Ivan Dzodic, reporter al publicaţiei sportive «Sportski zurnal».

Despre programul internaţional Fotbal pentru Prietenie

Programul internaţional de responsabilitate socială Fotbal pentru Prietenie este implementată de Gazprom începând cu anul 2013. Programul aduce împreună copii cu naţionalitate, sex şi abilităţi fizice diferite. Prietenia, pacea şi egalitate sunt valori-cheie promovate de către participanţii în programul Fotbal pentru Prietenie. Obiectivul programului este dezvoltarea toleranţei şi respectului pentru diferite culturi şi naţionalităţi între copiii din diferite ţări. Valorile-cheie promovate de participanţi sunt: prietenia, egalitatea, dreptatea, sănătatea, pacea, loialitatea, victoria, tradiţiile şi onoarea.