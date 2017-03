Cea mai bună jucătoare a CSM-ului, suedeza Bella Gullden, nu ştie unde va juca sezonul viitor

Ea se află în tratative pentru prelungirea contractului, dar nu a parafat nimic deocamdată, având o ofertă tentantăşi din Danemarca. "Pentru mine a fost ca o finală, am vrut să arătăm că ne putem califica. Krim a avut un joc dispersat, s-a deschis pe mijloc, ceea ce m-a ajutat. Îmi place foarte mult aici, am mai jucat pentru două echipe înainte de CSM şi nu sunt genul care să schimbe în permanenţă clubul. Când îmi place undeva, vreau să rămân, pentru că acum asta este casa mea. Nu ştim încă dacă voi rămâne, nu am semnat nimic, aşa că vom vedea. Dar totul arată bine, momentan" , a declarat Isabelle Gullden pentru Dolce Sport, după meciul CSM Bucureşti - Krim.