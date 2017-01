Ce spune Monica Niculescu după ce a reuşit s-o învingă pe Jelena Jankovici în primul tur la Hobart

"A fost destul de greu, am jucat împotriva Jelenei, iar ea este o adversară dificilă. Însă am încercat să rămân concentrată şi să lupt pentru fiecare minge. Cred că m-am descurcat foarte bine. Condiţiile nu au fost uşoare, pentru că a bătut vântul, dar sunt foarte bucuroasă că am ajuns în turul doi şi că sunt aici, la Hobart", a spus Niculescu, citată de News.ro.

Altfel, Irina-Camelia Begu, locul 29 mondial, a fost învinsă, duminică, de sportiva rusă Svetlana Kuzneţova, favorită 5 şi numărul 9 mondial, în primul tur al turneului de la Sydney, dotat cu premii de 776.000 de dolari.

Begu a pierdut meciul într-o oră şi 16 minute, scor 1-6, 4-6. Pentru participarea pe tabloul peincipal la Sudney, Irina Begu va primi 5.970 de dolari şi un punct WTA.