Cădar Marius: „În 2017 aşteptăm creşteri record pe piaţa de pariuri online“

Specialistul care a publicat prima carte tipărită dedicată pariurilor în România şi alte publicaţii digitale, este de părere că industria jocurilor de noroc online de la noi din ţară va continua să crească, în special datorită faptului că legislaţia este acum înţeleasă de către pariori:

„Am primit feedback pozitiv în acest început de an. Foarte mulţi jucători şi-au deschis conturi la operatorii de pariuri online, lucru care indică faptul că pariorii au înţeles că pot juca online legal la casele de pariuri care sunt licenţiate la ONJN. Piaţa jocurilor de noroc online din România ar putea creşte cu 20%. În 2017 aşteptăm creşteri record pe piaţa de pariuri online, şi mai mult ca sigur, majoritatea pasionaţilor vor juca online în următorii 5 ani,” a declarat Cădar Marius, specialistul care a ajutat peste 10.000 de pariori să migreze online în ultimii 10 ani.

Sportingbet este una dintre cele mai vechi case de pariuri online – fiind lansată în 1997 şi totodată una dintre puţinele care au supravieţuit de atunci şi până astăzi. Operatorul şi-a lansat o nouă platformă în luna septembrie a anului trecut. Nu numai interfaţa web şi aplicaţiile au fost substanţial îmbunătăţite, ci şi oferta de pariuri sportive, valoarea cotelor şi tipurile de pariuri propuse.

Unibet este unul dintre cei mai premiaţi şi apreciaţi operatori la nivel mondial, câştigând numeroase premii de-a lungul ultimului deceniu. Operatorul anului 2016 conform EGR Magazine este singurul operator licenţiat în ţară care oferă pariuri sportive, jocuri de cazinou, camere de poker şi săli virtual de bingo. Unibet oferă cote atractive şi foarte multe transmisiuni live video din diverse sporturi.

Betfair este cunoscută ca fiind în primul rând o platformă importantă de Betting Exchange, însă nici secţiunea de pariuri tradiţionale nu este deloc de neglijat, întrucât oferă o serie de facilităţi interesante. Se pot genera bilete aleatoriu în funcţie de cota dorită şi de numărul de evenimente stabilit, se pot asigura biletele pentru a primi miza înapoi dacă biletul pierde la un singur meci şi nu în ultimul rând, biletele se pot închide parţial sau total prin funcţia Cash Out.

Betano dispune de o aplicaţie pentru iOs care permite navigarea în meniuri şi plasarea pariurilor prin comandă vocală. Operatorul le propune pasionaţilor şi o serie de oferte interesante, printre care numim: „Marjă 0%”, „Banii înapoi la 0-0” sau „Pierdere la Limită?”. Liga 1 este transmisă live video, iar oferta sportivă a competiţiei fotbalistice interne include şi pariuri mai puţin întâlnite, cum ar fi cele pe numărul cartonaşelor sau al cornerelor acordate.

Netbet se remarcă în special prin oferta de pariuri live, care este atât de bogată încât poate satisface pofta de adrenalină a oricărui parior. Pe lângă pieţele rapide, care sunt şi la minut, la Netbet se găsesc şi multe transmisiuni live video. În plus, operatorul are obişnuinţa de a le trimite jucătorilor în mod regulat oferte create în jurul evenimentelor de mare interes. Nici de aici nu lipseşte funcţia de Cash Out parţial!

