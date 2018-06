Buzărnescu, povestea unui succes chinuitor: Tatăl Mihaelei a descris calvarul fiicei sale. „Nu o vedeam nici în Top 200“

Mihaela Buzărnescu n-are cota de popularitate a Simonei Halep sau sex-appeal-ul Soranei Cârstea, însă reprezintă cea mai frumoasă poveste de succes din tenisul românesc la ora actuală.





Chinuită de accidentări repetate, „Miki“ a reuşit să-şi păstreze motivaţia de a se lupta şi a fost răsplătită la 30 de ani. Drumul pe care l-a parcurs până aici a fost teribil de greu şi l-a marcat şi pe omul care i-a fost alături în permanenţă: Mihai Buzărnescu. Cu dublă calitate de tată - antrenor, acesta a povestit pentru Sebastian Perju, reporterul Digi Sport prezent la Paris, calvarul prin care a a trecut fiica sa.





Ce a povestit Mihai Buzărnescu?





*Acum doi ani era cu probleme de sănătate, juca, se oprea. Sincer, nu credeam, nu credeam că ajunge nici în primele 200, la un moment dat. Se chinuia, avea clasamentul îngheţat. A fost un chin pentru noi. Sincer, eu am crezut în ea. Ea mai puţin credea, pentru că, aşa cum am spus, încerca să joace, iar se oprea...





*Şi atunci a zis: „Tată, nu mai pot, sunt jucătoare tinere care vin peste mine şi eu am pierdut contactul cu ele, nu mai pot“. Îi spuneam: „Nu se poate, ai încredere în tine, pentru că ai potenţial şi trebuie să reuşeşti“. Şi uite că, spre bucuria noastră, a ajuns unde e acum.





*Am studiat-o pe Svitolina şi la antrenamente, am văzut-o şi pe Youtube şi i-am spus Mihaelei, în mare, ce să facă. N-a putut mereu să respecte ce i s-a spus, în joc nu poţi să aplici ce găseşti în teorie.





*E greu meciul cu Madison Keys pentru că e stângace, e pe val, dar încercăm. Fiecare meci nu e dinainte pierdut sau câştigat, vom juca.





*Potenţial are Mihaela. Nejucând atâta timp, nu l-a consumat...Acum depinde de sănătate, dacă va fi în continuare la fel...Ea de asta n-a jucat. Cam 5 ani de zile n-a jucat, deci nu e uzată. Numai să nu fie iar o problemă medicală.





*Primul moment când am crezut inclusiv eu că nu va mai reuşi în tenis a fost când a fost operată la menisc, la piciorul stâng. Dar a reapărut durerea imediat şi am zis că nu se poate...Şi, de fapt, n-a avut nicio problmemă cu meniscul. Al doilea moment, când m-am convins că va reuşi în tenis, a fost după ce a început să câştige, acum un an de zile. I-am zis: „Hai tată, eşti pe val, Top 100. Şi uite că a intrat şi în prima sută“.