Bute, trimis la pensie de presa internaţională: ce s-a scris despre boxerul român după eşecul cu Alvarez

„Bute nu va mai fi niciodată ce a fost“, au spus oameni apropiaţi de Lucian, după ce Carl Froch l-a făcut KO în 2012 în ceea ce a fost, la vremea respectivă, prima înfrângere a românului după 31 de meciuri.

De atunci, în cinci ani, Bute a intrat de şase ori în ring şi a ieşit învingător în doar două rânduri, ultima dată în august 2015. Bătaia încasată de la Froch a lăsat urme iremediabile, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, probabil, Bute a intrat pentru ultima dată în ring.

Într-o încercare de a ajunge, din nou, la un meci pentru titlul mondial, românul şi-a schimbat categoria, trecând de la supermijlocie la semigrea. Dacă l-ar fi învins pe Eleider Alvarez, Bute l-ar fi putut înfrunta apoi pe Adonis Stevenson pentru centura mondială, versiunea WBC.

După primele patru runde, scorul paralel ţinut de arbitrul adiţional era egal, fără ca Bute sau Alvarez să fi ieşit în evidenţă cu vreo serie de lovituri. În repriza a 5-a însă, un croşeu de dreapta în bărbie şi o directă tot la cap au adus finalul luptei pentru Bute. Acesta s-a ridicat, însă era groggy, motiv pentru care arbitrul a pus capăt meciului.

Cu succesul din weekend, Eleider Alvarez a ajuns la 22 de victorii din 22 de lupte dintre care 11 obţinute prin KO. „După cea de-a treia rundă, am simţit că Bute lasă garda jos. Am încercat lovitura de la distanţă, dar n-a funcţionat. Totuşi, din apropiere am avut succes. E cea mai frumoasă victorie a mea de la medalia de aur cucerită la Jocurile Panamericane din 2007“, a spus columbianul de 33 de ani.

„Mai poate boxa pentru bani“

Lucian Bute a refuzat să vorbească răspicat despre retragere, însă a lăsat de înţeles că poate face un anunţ în acest sens în următoarele luni: „Nu pot spune acum dacă mă voi retrage. În acest moment aş putea afirma că nu. Însă poate că, după una sau două luni de repaus, nu voi mai avea dorinţa de a continua“.

Românul a analizat şi duelul cu Alvarez: „Consider că am fost în meci. Mă simţeam foarte confortabil şi am lăsat mâinile să plece, însă el m-a surprins cu dreapta sa. Astfel de lucruri se pot întâmpla în lumea boxului“.

Chiar dacă Bute nu şi-a anunţat, deocamdată, retragerea, site-ul ringtv.com a scris că Lucian e la final de carieră: „E greu de crezut că i se vor mai deschide uşile. Şi-a apărat titlul IBF cu succes de nouă ori, între 2008 şi 2011. Apoi însă, totul s-a dus de râpă, odată cu înfrângerea cu Carl Froch. De atunci, cariera lui Bute nu s-a mai relansat“.

Fostul campion, Leonard Doroftei, a explicat şi el singurul motiv pentru care Bute ar mai intra în ring: „Eu chiar nu m-am aşteptat să piardă aşa, am zis că va câştiga la puncte. El e un om ambiţios şi nu se va lăsa aşa uşor. Eu cred în continuare în el. Depinde doar de el dacă-şi va mai continua cariera. Dacă el e bine clasat în top de ce să se lase? Poate mai face un meci, două, mai face nişte bani“.