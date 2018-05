Begu, ce durere: Ce a păţit Irina în setul decisiv al meciului pierdut cu Angelique Kerber la Roma

Irina Begu, ultima româncă rămasă în competiţie în afară de Simona Halep, a fost eliminată în turul II la Roma la capătul unui meci care i-a ridicat pe spectatori în picioare.





Chiar dacă a pornit cu şansa a doua, românca a fost aproape de a furniza o mare surpriză. Tocmai de aceea, Irina a fost destul de afectată de eşecul suferit miercuri, însă, potrivit Digi Sport, a încercat să privească partea plină a paharului.





Ce a spus Begu?





*A fost un meci foarte greu. Sunt cu atât mai supărată cu cât a fost 7-5 în setul decisiv. A fost o partidă bună din partea mea, dar şi una dureroasă, din cauza rezultatului.





*Am câştigat primul set şi am făcut o greşeală: am împins mai mult mingea, în loc să o lovesc, cum făcusem iniţial. De asemenea, am început să joc foarte plat. Contra lui Kerber asta e cea mai proastă idee pe care poţi să o ai. Dar asta e, per ansamblu am jucat bine.





*La 2-1 în setul trei am început să am nişte crampe. N-am putut să mai servesc la fel de bine, n-am mai putut să împing la fel în picioare. Dar am încercat să lupt până la capăt, ştiam că şi Angelique e o mare luptătoare şi cred că am fost la înălţime.