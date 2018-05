Becali exultă: Cum i-a adus divinitatea punctul care poate face FCSB campioană după o pauză de trei ani

În stilul său caracteristic, latifundiarul din Pipera s-a dezlănţuit la ieşirea de pe „Arena Naţională“, anunţând că titlul e câştigat, în mare, de echipa sa.

„70% suntem campioni! După ce au marcat ei, am zis că asta e. E fotbal, ce să mai. Apoi, am avut gânduri, am zis că poate nu mă lasă Maica Domnului, m-am rugat la sfinţi. Măcar un egal să fie şi m-a ascultat şi mi-a dat“, a spus latifundiarul din Pipera.

El a fost dezinteresat de nivelul slab al jocului, în condiţiile în care rezultatul final i-a convenit.

„Dacă zicea cineva înainte, semnam cu ochii închişi pentru 1-1. Noi am avut un plus în prima repriză, dar în a doua repriză, n-am jucat mai nimic. Budescu n-a fost în formă, nici Gnohere. Ei au fost mai motivaţi, dar a fost prea multă încrâncenare, emoţie, teamă“, a adăugat Becali.

3 ani au trecut de la ultimul titlu cucerit de FCSB, la capătul sezonului 2014-2015 cu Costel Gâlcă pe bancă.