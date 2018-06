FOTO VIDEO Atmosferă spectaculoasă pe Arena Naţională: mii de oameni au aplaudat-o pe Simona Halep. Gabriela Firea a fost fluierată copios

GALERIE FOTO

UPDATE 20.35. Simona Halep: „A fost cea mai frumoasă seară din viaţa mea. nu o s-o uit niciodată!“. Halep pleacă pe acordurile „We are the champions“

UPDATE 20.30 Cântă şi Marcel Pavel o piesă: Nessun Dorma.

UPDATE 20.26. Monica Anghel interpretează SImply the Best, în timp ce Simona acordă autografe.

Publicul e în picioare: Simona, Simona, Simona!

UPDATE 20.25. Stere Halep, tatăl Simonei: „Mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat un asemenea cadou. Multă sănătate şi sper ca în continuare să iasă cât mai mulţi sportivi şi mai buni ca Simona“.

UPDATE 20.23. George Cosac, preşedintele FRT, prezintă palmaresul Simonei. „Este jucătoarea numărul unu din lume, se numeşte Simona Halep şi o iubim cu toţii!“

UPDATE 20.22. Pe scenă urcă Ilie Năstase: „O felicit pea ea şi pe părinţii ei, că dacă nu erau părinţii, federaţia o ajuta mai puţin. Vreau să vă felicit şi pe voi, sunteţi foarte buni, o seară plăcută. “

UPDATE 20.20: Simona Halep: „N-aş vrea să mai plec de pe această scenă, inima mea este alături de voi, un moment deosebit“. Publicul aplaudă şi scandează: Si-mo-na! .

UPDATE 20.17. Simona Halep: „Vă mulţumesc foarte mult, bucuria este mai mare ca la Paris. Sunt foarte emoţionată, este un moment deosebit, sunt foarte mândră că sunt româncă. M-am antrenat aici, am crescut aici şi mereu am crezut că se poate face o performanţă mare. Vreau să mulţumesc tuturor antrenorilor, care au pus o cărămidă la această performanţă, familiei mele, care m-a ajutat şi m-a susţinut în fiecare zi. Ştim bine că nu avem un sistem foarte dezvoltat în sport, dar mulţumesc României pentru tot ce mi-a oferit şi vreau să cred că o să avem mulţi campioni. Sper ca acest trofeu să fie începutul unei noi generaţii de campioni. Vă mulţumesc foarte mult!“.





Gabriela Firea părăseşte Arena Naţională în huiduielile publicului. Foto Inquam Photos Octav Ganea

UPDATE 20.16. Gabriela Firea îi oferă Simonei cheia Bucureştiului, în fluierăturile publicului. "Bine ai venit acasă, Simona Halep! Bine ai venit în România, bine ai venit la Bucureşti! Ne bucurăm că ai venit în ţara noastră. Nu fac altceva decât să-mi exprim satisfacţia pentru că ai venit în ţară şi să îţi ofer cheia oraşului Bucureşti, te rog să primeşti din sufletul nostru, şi această plachetă omagială. Te felicit şi îţi doresc mult succes", a spus primarul, în huiduielile publicului.

UPDATE 20.12. Marcel Pavel şi Monica Anghel cântă imnul naţional al României.

UPDATE. Ora 20.11: Simona Halep a venit în echipamentul de joc, însoţită de Gabriela Firea.

Simona Halep are parte de o pornire emoţionantă la Arena Naţională, unde s-au strâns peste 15.000 de oameni pentru a o aplauda pentru performanţa de la Roland Garros.

Porţile s-au deschis de la ora 18.00, iar oamenii au ocupat toată tribuna principală, urcând apoi şi în inelele superioare, dar şi într-o parte a peluzelor.

În faţa tribunei oficiale a fost amplasată o scenă, iar Simona va ajunge cât de curând.

Monica Anghel şi MArcel Pavel vor cânta imnul naţional al României, apoi Simona va ţine un discurs.

Ar fi vrut sau nu într-o piaţă?

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a declarat, luni, pentru News.ro, că Simona Halep nu a cerut să se desfăşoare într-un loc anume evenimentul în cadrul căruia va prezenta trofeul câştigat la Roland Garros.

„M-a sunat aseară Cosmin Hodor, PR-ul Simonei şi m-a rugat dacă putem să ne implicăm să organizăm un eveniment în cadrul căruia să prezinte trofeul. Dar este exclus ca Simona Halep să fi cerut un loc anume, aşa cum s-a speculat. Am convenit că Arena Naţională este cel mai potrivit loc, evenimentul se poate desfăşura în siguranţă şi nu ar fi ceva organizat în viteză. Asta e tot. Dacă Simona Halep ar fi cerut să organizăm evenimentul pe acoperişul Casei Poporului am fi încercat să-l organizăm acolo, dar nu a cerut. Exact ca la noi, noi nu putem să ne potolim, tot timpul trebuie să fie agitaţie pentru ceva. Eu regret aceste discuţii, dar, încă o dată, Simona Halep nu a cerut un loc anume pentru organizarea acestui eveniment”, a declarat Cosac pentru News.ro.

Primăria Capitalei a refuzat solicitarea Simonei Halep de a se întâlni cu fanii într-o piaţă din Bucureşti, oferindu-i în schimb posibilitatea de a prezenta trofeul câştigat la Roland Garros pe scările exterioare ale Arenei Naţionale, susţine deputatul USR Nicuşor Dan, acuzând că, în timp ce în alte ţări sunt organizate evenimente spectaculoare pentru marii campioni, la noi Primăria Capitalei se mobilizează exemplar pentru mitingul PSD.