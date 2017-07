Astra Giurgiu deschide sezonul în cupele europene. Diseară joacă acasă cu FC Zira

România are cinci echipe calificate în acest sezon al cupelor europene, iar prima dintre ele care intră în focuri este fosta campioană Astra Giurgiu. Aceasta va întâlni în turul doi preliminar al Ligii Europa, formaţia azeră FC Zira, la care joacă şi un român, Gabi Matei, trecut şi pe la Steaua.

Iniţial, Astra trebuia să joace prima manşă în deplasare, însă UEFA a decis ca meciul tur să se joace la Giurgiu. Motivul care a stat la baza hotărârii forului european îl reprezintă faptul că, în această săptămână, la Baku urmează să se dispute alte două partide din competiţiile continentale.

În primul tur preliminar din Europa League, FC Zira a trecut cu o dublă victorie de luxemburghezii de la Differdange. După 2-0 pe teren propriu, cei de la Zira s-au impus joi seara şi în deplasare, scor 2-1, revenind după ce gazdele au deschis scorul, în prima repriză. Aflată la prima participare în cupele europene, Zira a terminat pe locul 4 ultima ediţie de campionat din Azerbaidjan, după Qarabag, Qabala şi Inter Baku.

Giurgiuvenii au schimbat liniile

Faţă de sezonul trecut, Astra este o echipă mult schimbată. A fost înlocuit antrenorul, Marius Şumudică, plecat în Turcia, cu Edi Iordănescu, iar lotul de jucători este şi el mult modificat. Au plecat de la echipă Budescu, J. Morais, Teixeira (Steaua), R. Alves (Leixoes), Fabricio (FC Ashdod), Sg. Buş (Levski Sofia), Lovin (retras), S. Lung jr. şi Săpunaru (Kayserispor), Oros (Sepsi), Boubacar (Erzurumspor), Geraldo (fără echipă). În schimb, au venit Erico (Pandurii), Marquinhos (Toledo), Mrzljak (liber de contract), Bejan (Chiajna), Vâlceanu (Steaua), Lazar (Pandurii), Chipirliu (Juventus Bucureşti), Anthony Le Tallec (Atromitos), Polczak (Cracovia). Practic, dintre cei care au fost şi anul trecut la echipă se mai regăsesc acum doar Iliev, Belu, Dandea, Ioniţă, Al. Stan, Piţian, Balaure, Moise, Nicoară şi Răileanu. Astra nu mai are însă obiective îndrăzneţe, ci se va redimensiona ca echipă, după noul buget al clubului, unul care exclude investiţii majore.

În turul trei al Ligii Europa vor intra două echipe româneşti, Dinamo şi CSU Craiova, care nu vor fi cap de serie.Tragere la sorţi a turului trei va avea loc pe 14 iulie, iar partidele se vor disputa pe 27 iulie şi 3 august. Ele vor avea parte de adversari dificili, între care AC Milan, Zenit St. Petersburg, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Apollon Limassol, Everton, Olympique Marseille.





FCSB Şi Viitorul îşi află vineri adversarele

România are şi două reprezentante în preliminariile Ligii Campionilor, care vor evolua în turul al treilea preliminar, tragerea la sorţi pentru această fază având loc vineri. Campioana Viitorul nu va fi cap de serie şi se va afla pe ruta campioanelor, urmând a avea un adversar dificil. Steaue e pe ruta non-campioanelor şi va fi cap de serie, datorită coeficientului bun pe care îl are din participările anterioare în cupele europene.