Analizele şi ponturile meciurilor de foc de sâmbătă din Premier League şi Serie A

În această sâmbătă avem 3 partide extrem de interesante, pe care specialiştii le-au analizat şi la care ne-au furnizat câteva sugestii de ponturi. Este vorba despre meciurile: Arsenal vs Tottenham, AS Roma vs Lazio şi Napoli vs AC Milan.

Arsenal vs Tottenham

Tunarii nu par să aibă forţa de a se lupta pentru titlu nici în acest sezon. Elevii lui Wenger au pierdut 4 meciuri în primele 14 runde din Premier League, toate în deplasare, însă s-au descurcat excelent în faţa propriilor suporteri. Arsenal a câştigat toate cele 5 partide de acasă din campionat şi s-a descurcat foarte bine şi în celelalte competiţii în care este implicată. Cu toate acestea, Lacazette şi colegii săi au remizat în ultimul meci din grupele Europa League cu scor alb, în compania celor de la Steaua Roşie Belgrad şi au pierdut ultima partidă din Premier League, 3-1 pe terenul liderului Manchester City.

Tottenham pare să fie o echipă extrem de solidă şi în acest sezon de Premier League, aflându-se în acest moment pe poziţia secundă la egalitate de puncte cu Manchester United. Cea mai mare realizare a băieţilor lui Pochettino din acest sezon a fost însă victoria cu scorul de 3-1 obţinută în faţa celor de la Real Madrid. Kane, Alli şi compania par să fie de neoprit în acest sezon de Liga Campionilor, după ce formaţia de pe White Hart Lane a dezamăgit în prestigioasa competiţiei continentală ultimul deceniu.

Arsenal nu a mai învins-o pe rivala locală în Premier League din data de 16 martie 2014, iar la cum se prezintă în acest moment cele două formaţii, este foarte posibil ca tunarii să nu reuşească mai mult nici de această dată.

AS Roma vs Lazio

Concurenţa la vârf este una extrem de acerbă în acest început de sezon de Serie A. Primele 5 echipe din clasament au avut un parcurs aproape perfect, iar bătălia pentru titlu este una cât se poate de spectaculoasă. În derby-ul Romei se întâlnesc ocupantele poziţiilor 4 şi 5, Lazio şi Roma, echipe (despărţite de un singur punct) care au jucat cu un meci mai puţin decât celelalte contracandidate la Scudetto.

Roma pare să fie într-o formă excelentă în acest moment, primind vizita eternei rivale după ce a legat o serie de 5 victorii consecutive, printre care se regăseşte şi victoria cu 3-0 obţinută în faţa lui Chelsea în Liga Campionilor. De altfel, elevii lui Di Francesco ocupă primul loc în grupa din care mai fac parte Atletico Madrid şi Qarabag, având mari şanse de a trece mai departe chiar de pe primul loc.

Simone Inzaghi a reuşit să aducă Lazio în prim planul fotbalului italienesc. Echipa sa are 9 victorii consecutive în toate competiţiile, maxim de puncte în grupele Europa League după 4 runde şi o singură înfrângere în acest sezon competiţional: 1-4 cu Napoli. Ştefan Radu şi colegii săi au toate motivele să spere la un parcurs excelent în prezenta stagiune, mai ales dacă ţinem cont de forma senzaţională pe care o arată Ciro Immobile, golgheterul din Serie A, care a marcat nu mai puţin de 14 goluri în 11 partide.

Napoli vs AC Milan

Liderul din Serie A primeşte vizita probabil celei mai titrare echipe din Italia, AC Milan, o formaţie care însă nu trece printr-o epocă deloc grozavă. Napoli este neînvinsă în acest sezon de Serie A, obţinând 10 victorii şi două remize în primele 12 etape. Cu toate acestea, elevii lui Maurizio Sarri întâmpină reale dificultăţi în Liga Campionilor, acolo unde Manchester City şi Şahtior Doneţk s-au detaşat în fruntea grupei şi par să fi tranşat deja calificarea în favoarea lor. Napoli are nevoie ca ucrainenii să piardă ambele partide, iar ei la rândul lor să obţină maxim de puncte. Totuşi, Mertens şi colegii săi nu par să aibă adversar în întrecerea internă.

Milanezii nu au reuşit să formeze o echipă de temut chiar dacă au investit aproape 200 de milioane de Euro în această vară. De altfel, performanţele modeste şi lipsite de consistenţă ale elevilor lui Montella sunt pe cale să cauzeze demiterea tehnicianului italian. AC Milan a pierdut 3 dintre cele 6 deplasări efectuate în acest sezon de Serie A, şi anume toate cele disputate în faţa formaţiilor mai bine clasate: Lazio, Sampdoria şi Inter. Cu numai două victorii în ultimele 8 meciuri, atmosfera din vestiar nu este una deloc bună, iar fanii aşteaptă schimbarea antrenorului cât de curând.

Napoli a câştigat 4 din ultimele 5 confruntări directe cu Milan, iar cealaltă partidă s-a încheiat la egalitate; şi mai mult decât atât, 3 dintre cele 4 victorii au fost obţinute la handicap.

