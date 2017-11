ANALIZĂ Câte zile a fost plecată de acasă Simona Halep în 2017 şi de câte ori a înconjurat lumea anul acesta

Dincolo de gloria performanţelor şi banii care răsplătesc rezultatele, viaţa unui jucător de tenis nu este deloc una uşoară. Băieţi sau fete, aceştia sunt nevoiţi să călătorească foarte mult, probabil cel mai mult dintre toţi sportivii. Un an competiţional te duce de regulă pe patru continente. La feminin, poţi bifa chiar şase, cu menţiunea că în Africa (Rabat) şi America de Sud (Bogota) nu sunt turnee puternice, ci de nivelul celui de la Bucureşti, WTA International (cel mai slab cotat din WTA).

Simona Halep a participat în 2017 la 18 turnee, începându-şi parcursul în ianuarie, la Shenzhen, şi terminându-l în octombrie la Singapore. Aproape zece luni de competiţie, timp în care a străbătut peste 100.000 de kilometri. Socotind şi faptul că ea a efectuat pregătirea de iarnă în Australia, la Adelaide, unde locuieşte antrenorul ei Darren Cahill, mergând acolo în decembrie 2016, Simona a parcurs în total 137.683 kilometri, dacă ar fi să ne luăm după calculatorul distanţelor directe dintre oraşele în care ea a jucat. Cifra este însă cu siguranţă mai mare deoarece în peste jumătate din cazuri nu au existat zboruri directe şi o rută intermediară aduce kilometri în plus.

A fost pe patru continente

Halep a avut anul acesta 12 zboruri intercontinentale şi a jucat în Australia (1 turneu), Europa (7 turnee), America de Nord (6 turnee) şi Asia ( 4 turnee). Cu o marjă de eroare acceptabilă, se poate spune că Simona a înconjurat Pământul de patru ori în acest an, doar pentru a juca la turnee. A stat în avion în jur de 200 de ore şi a schimbat un fus orar consistent (peste cinci ore) de zece ori. Disconfortul este destul de mare la aceste condiţii, conform medicilor corpul uman având nevoie de o oră pe zi pentru a recupera fusul orar. Concret, dacă te duci în Australia, unde sunt nouă ore diferenţă în plus, ai nevoie de nouă zile pentru a te integra cu totul la normal, din punct de vedere fizic. Turneele cu cele mai mari diferenţe de fus orar sunt Australian Open (9 ore în plus) şi Indian Wells (10 ore în minus). Înaintea primului există câteva competiţii de acomodare, Brisbane, Auckland, Sydney şi Hobart, peste care Halep a sărit însă anul acesta, referând Shenzhenul.

A schimbat patru turnee

Din punct de vedere geografic, să spunem aşa, Simona a driblat în 2017, Orientul Mijlociu. N-a mers nici la Doha, nici la Dubai, unde de obicei era prezentă. De vină a fost accidentarea care a sâcâit-o la începutul anului şi care a determinat-o să îşi facă un program mai uşor până la începutul lui martie, când a debutat sezonul de primăvară din America. Faţă de anul trecut, Halep a mers în 2017 la Shenzhen, St. Petersburg, Washinghton şi Eastbourne, sărind peste turneele de la Sydney, Doha, Dubai şi Bucureşti. În 2017 a călătorit ceva mai mult decât în 2016, dar efortul a meritat, ajungând prima jucătoare din lume, o premieră pentru tenisul românesc.

Cel mai mult a stat în America

Din decembrie anul trecut, de când a mers în Australia, pentru un cantonament la Antipozi, şi până la finalul sezonului competiţional, Simona Halep a stat departe de casă 205 zile. Acesta este totalul momentelor petrecute la turnee, ceea ce în procente înseamnă că mai mut de jumătate de timp a fost plecată de acasă. Cea mai lungă perioadă a fost cea din vară, când a stat în SUA şi Canada 36 de zile, perioadă care putea fi şi mai lungă dacă nu ar fi fost eliminată chiar în prima zi la US Open. De-a lungul anului, ea a avut două perioade lungi, de circa o lună în care n-a fost în România. Ce poate fi remarcat la traseul ei este că de fiecare dată când a avut posibilitatea, Simona s-a întors în ţară după turnee, chiar şi pentru câteva zile, chiar şi cu riscul unei oboseli accentuate, aşa cum s-a întâmplat în intervalul Beijing - Singapore, când în decurs de o săptămână a traversat de două ori Asia, pentru a se bucura de câteva momente alături de cei dragi. Încă o dovadă că afirmaţiile antrenorului ei, Darren Cahill, care spunea că “Simona îşi iubeşte foarte mul ţara şi de fiecare dată abia aşteaptă să ajungă acasă” sunt adevărate.





În vacanţă pănă pe 14 noiembrie

Halep va începe anul 2018 tot la Shenzhen, dar nu se va mai pregăti în Australia, aşa cum a făcut-o anul trecut. Va sta mai mult acasă şi va pleca direct în China, probabil la finalul lunii decembrie, după Crăciun. Deocamdată, până la mijlocul lui noiembrie ea se află în vacanţă, după care va începe treptat pregătirile.

Perioadele în care a fost plecată la turnee

Australia şi China (18 decembrie 2016 - 17 ianuarie 2017) 31 zile

Rusia (30 ianuarie -3 februarie) 5 zile

SUA (3 martie - 2 aprilie) 31 zile

Germania (20 aprilie - 30 aprilie) 11 zile

Spania şi Italia (3 mai - 22 mai) 20 zile

Franţa (26 mai - 11 iunie) 17 zile

Marea Britanie (25 iunie - 14 iulie) 20 zile

SUA şi Canada (29 iulie - 2 septembrie) 36 zile

China (20 septembrie - 9 octombrie) 20 zile

Singapore (17 octombrie - 30 octombrie) 14 zile

Total zile petrecute departe de casă: 205

Rezultatele Simonei Halep în 2017

Trofeu: Madrid

Finală: Roland Garros (Paris), Cincinnati, Roma, Beijing

Semifinală: Toronto, Stuttgart

Sferturi: Washinghton, Wimbledon (Londra), Eastbourne, Miami, St. Petersburg

Turul III: Indian Wells

Turul II: Shenzhen, Wuhan

Turul I: Australian Open (Melbourne), US Open (New York)

Turneul Campioanelor (Singapore): eliminată în grupă





Bilanţ

Puncte adjudecate: 6.175

Câştiguri: 5.275.287 dolari

Traseul Simonei Halep în ultimele 12 luni

Decembrie 2016

Bucureşti – Adelaide 14.296 km

Ianuarie 2017

Adelaide – Shenzhen 6.905 km

Shenzhen – Melbourne 7.459 km

Melbourne – Bucureşti 14.983 km

Bucureşti – St. Petersburg 1.749 km

Februarie 2017

St. Petersburg – Bucureşti 1.749 km

Martie 2017

Bucureşti – Indian Wells 10.546 km

Indian Wells – Miami 3.582 km

Miami – Bucureşti 9.229 km

Aprilie 2017

Bucureşti – Stuttgart 1.378 km

Stuttgart – Bucureşti 1.378 km

Mai 2017

Bucureşti – Madrid 2.475 km

Madrid- Roma 1.363 km

Roma – Bucureşti 1.141 km

Bucureşti – Paris 1.872 km

Iunie 2017

Paris – Bucureşti 1.872 km

Bucureşti – Eastbourne 2.049 km

Eastbourne – Londra 87 km

Iulie 2017

Londra – Bucureşti 2.093 km

Bucureşti – Washington 7.988 km

August 2017

Washinghton – Toronto 565 km

Toronto – Cincinnati 663 km

Cincinnati – New York 915 km

New York –Bucureşti 7.760 km

Septembrie 2017

Bucureşti – Wuhan 7.565 km

Wuhan – Beijing 1.054 km

Octombrie 2017

Beijing – Bucureşti 7.071 km

Bucureşti – Singapore 8.943 km

Singapore – Bucureşti 8.943 km

TOTAL 137.683 km

Circumferinţa pământului: 40.075 km la Ecuator