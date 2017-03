ANALIZĂ 2017, cel mai slab an pentru Simona Halep de când a început să conteze în circuitul WTA

Simona Halep are un început de an slab, în ton cu starea general a tenisului feminin românesc, care în 2017 nu arată deloc bine. Dacă de la celelalte jucătoare nu aveam cine ştie ce aşteptări, ele fiind doar prezenţe constante pe locurile 30-50, de la Halep se aştepta mult mai mult.

O accidentare la genunchi şi o pauză cauzată de aceasta fac însă ca rezultatele ei să fie mult sub ceea ce a arătat în anii precedenţi. Practic, Simona are cel mai slab început de an din 2013 încoace, de când a devenit un nume care să conteze în tenisul de top. Momentan, ea nici nu intră în calcule pentru Turneul Campioanelor de la Singapore, care va avea loc în octombrie, dar oricum nu asta e marea problemă.

Simona a părăsit turneul de la Indian Wells, învinsă de franţuzoaica Kristina Mladenovici, cu 6-3, 6-3. Primul set s-a încheiat cu scorul de 6-3 pentru sportiva din Franţa în 54 de minute. Setul doi putea fi încheiat şi mai rapid. La 5-2, Mladenovici a avut trei mingi de meci, însă Simona le-a apărat şi a realizat un break nesperat, primul din setul doi, pentru a se apropia la 3-5. Degeaba însă! Game-ul următor a fost dominat de Mladenovici care s-a dus la 40-0 şi s-a impus pe serviciul lui Halep la 15 pentru a tranşa meciul. Halep n-a fost în apele ei şi a avut o statistică uluitoare: a realizat doar trei break-uri, deşi a avut 22 de astfel de şanse! Jucătoarea noastră a declarat după eşecul cu Mladenovici că picioarele au lăsat-o în setul al doilea. „Dacă mă uit la cât m-am antrenat înainte de turneu, sunt mândră că am ajuns în turul al treilea. Kristina joacă bine, loveşte puternic, are încredere, în vreme ce eu am ratat foarte mult. În setul al doilea, m-au lăsat picioarele. Cred că încă nu am picioarele care trebuie pentru tenis. Nu vreau să fac o dramă, nu e cazul. Important e că am putut să mă antrenez normal, fără dureri“, a spus Simona. Consecinţele acestei înfrângeri se vor vedea chiar de luni. În clasamentul WTA, unde se află pe locul 4, ea urmează să fie întrecută de slovaca Dominika Cibulkova. În funcţie de traseul de la Indian Wells, şi Garbine Muguruza poate trece peste Halep.

Cu toate acestea, stafful Simonei nu este deloc îngrijorat de situaţia jucătoarei noastre. Chemat în timpul meciului cu Mladenovici, antrenorul ei, Darren Cahill, a intervenit şi i-a spus:”Te chinui? Sper că te simţi bine cu genunchiul. Nu risca mult cu genunchiul. Suntem la 2-3 săptămâni distanţă de a fi la 100% din punct de vedere fizic. Nu contează ce se întâmplă aici. Principala ta grijă e să ieşi de pe teren cu genunchiul ok!". Aşadar, o Halep mai aproape de adevăratul ei potenţial va putea fi văzută abia pe la începutul lunii aprilie. Până atunci, Simona va juca şi la Openul de la Miami, unde are iar de apărat nişte puncte. Mai precis 215, câştigate prin calificarea în sferturile de finală. Dacă nu face un rezultat cât de cât decent, atunci lucrurile se vor complica şi mai mult.

Rezultatele Simonei Halep

2017

Turul III - Shenzhen

Turul I – Australian Open

Turul III - Indian Wells

La Shenzhen şi Indian Wells, Simona a avut bye în primul tur

2016

Semifinale - Sydney

Turul I – Australian Open

Turul II- Dubai

Turul II – Doha

Sferturi – Indian Wells

2015

Câştigătoare – Shenzhen

Sferturi – Australian Open

Câştigătoare – Dubai

Câştigătoare – Indian Wells

2014

Turul I – Sydney

Sferturi – Australian Open

Turul I – Paris

Câştigătoare- Doha

Turul I – Dubai

2013

Turul II – Auckland

Turul II – Hobart

Turul I – Australian Open

Turul I – Paris

Turul II - Dubai

Turul II - Doha