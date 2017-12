Ambros Martin, după eliminarea României în optimile CM de handbal: „Nu a ieşit bine azi, trebuia mai mult echilibru“

”Singurul lucru important este că am pierdut azi. Cehia a fost mai bună pe final, pe momentele importante a revenit de fiecare dată. A jucat cu încredere tot timpul şi a avut o singură ocazie să revină pe tabelă. E clar că în anumite momente am tratat meciul altfel ca în meciurile de până acum. Cehia a jucat foarte inteligent, rapid, mai ales în repriza a doua, când a avut nevoie. Noi am fost obosiţi, sub presiune, nu am fost suficient de buni în anumite situaţii, norocoşi. A fost multă presiune pe noi, dar noi trebuie să fim mândri de această echipă, care a arătat dorinţă şi motivare. Poate nu e bună prea multă motivare, trebuia să găsim mai mult echilibru. Nu a ieşit bine azi. Trebuia să fim mai relaxaţi, ne-am dorit foarte mult, nu vă puteţi imagina cât de mult, dar uneori asta nu e bine. Nu ne lasă să jucăm cum ne dorim, vin momente critice. Împreună cu echipa, încercăm să găsim o cale. Nu a ieşit azi, dar fetele au făcut treabă foarte bună în meciurile de până acum”, a declarat Ambros Martin, la Telekom Sport, la finalul partidei cu Cehia.

Jucătoarele de bază nu au dorit să ofere declaraţii, acuzând şocul după eliminare şi ieşind în lacrimi de pe teren, singura care a spus câteva cuvinte fiind pivotul Cynthia Tomescu: ”Mi-e foarte greu să-mi găsesc cuvintele, să descriu acest meci. Ne-am dorit mult să câştigăm. Nu ştiu ce s-a întâmplat, poate dorinţa a fost prea mare, am pus şi o presiune suplimentară pe noi”.