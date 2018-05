Ţinut şase ani pe tuşă la ordinul Elenei Ceauşescu, Cristian Ţopescu a revenit la microfon pentru meciul Steaua - AC Milan: „Pot să zic numele jucătorilor?“

România s-a calificat pentru prima dată la un turneu final european în 1984. Campania de calificare a fost una extrem de dificilă, însă tricolorii au reuşit să se califice pentru Europeanul din Franţa îndeosebi în urma victoriilor cu Italia şi Suedia şi a egalului cu Cehoslovacia, din ultima rundă.

Meciul cu Suedia de pe stadionul Rasunda din Stockholm a fost câştigat de ai noştri cu 1-0, cu un gol marcat de Rodion Cămătaru. Ilie Balaci a făcut atunci un meci mare. Comentatorul partidei, Cristian Ţopescu, a profitat de un moment în care jucătorul nostru nu a putut fi stăpânit decât prin fault şi a dat glas unei opinii curajoase: “Ilie Balaci e solicitat de mai multe echipe europene cu firmă. Dacă i se va aproba să joace peste hotare, ca şi lui Ştefănescu şi Boloni, care sunt de asemenea solicitaţi, nu vor fi decât avantaje pentru ţară, federaţie, pentru echipa naţională. Cel mai mare avantaj cu efecte considerabile în timp va fi stimulentul extraordinar pentru cei tineri care vor vedea că un jucător serios şi muncitor are la un moment dat şansa de a juca pentru o echipă valoroasă din străinătate”.

În special această ultimă afirmaţie a stârnit furia comuniştilor, cărora li s-a părut inadmisibilă ideea că un tânăr care munceşte serios poate fi recompensat cu permisiunea de a pleca în străinătate.

Constantin Dăscălescu, prim-ministrul României în acea perioadă, a sunat-o pe Elena Ceauşescu: "Ţopescu îndeamnă tinerii să plece din ţară!". Soţia dictatorului n-a stat pe gânduri, iar reputatul comentator sportiv a fost îndepărtat de la microfonul televiziunii.

Comentariu sec la finala din 1989

A urmat o perioadă în care Ţopescu a fost crainicul stadionului Steaua şi i-a ajutat pe Emeric Ienei şi Anghel Iordănescu în pregătirea meciurilor, filmând jocurile echipei şi ale adversarilor. Ţopescu avea să revină abia în 1989 la meseria sa, cu ajutorul lui Valentin Ceauşescu . Acesta a intervenit pe lângă mama sa şi a obţinut acceptul ca Ţopescu să meargă la Barcelona pentru a comenta finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua şi AC Milan. Meciul a fost unul fără istoric, italienii s-au impus cu 4-0, iar Ţopescu s-a rezumat la un comentariu sec, limitându-se în marea parte a timpului să pronunţe numele jucătorilor pe la care trecea mingea.

„La finala de la Sevilla, în 1986, nu am fost, neavând viză de ieşire din ţara, ca urmare a suspendării. În 1989, înaintea finalei de Cupa Campionilor cu Milan, în urma insistenţelor jucătorilor de la Steaua, în special ale lui Marius Lăcătuş pe lângă Valentin Ceauşescu, am fost inclus în delegaţia de Barcelona. Ca simplu suporter. Cu o seară înainte de marea finală, mă cheamă Valentin Ceauşescu şi îmi spune «Cristi, mâine comentezi finala!». Exista şi superstiţia că port noroc echipelor ale căror meciuri le comentez. I-am răspuns că nu pot veni la microfon aşa, fluierând, îmi plăcea să mă documentez înainte de a comenta. «Nicio problemă, ai timp să te documentezi o noapte întreagă», mi-a replicat Valentin. Pas de a zice nu… Apoi Tavi Vintilă mi-a transmis mesajul generalului Ilie Ceauşescu,şeful meu direct pe linie de armată: «Soarta ta, Cristi, este în mîinile tale!». Nu aveam voie să spun nimic despre oraşul Barcelona, acolo unde se juca finala, despre primele italienilor şi nici despre numărul de suporteri ai lui Milan, de vreo sută de ori mai mulţi ca ai noştri. Aşa că am întrebat «Bine, dar numele jucătorilor pot să le spun?!». Este mult spus că am comentat finala, pentru că diferenţa de valoare a fost net în favoarea lui Milan. Eu am fost aproape redus la tăcere, nemaiavând de spus decât numele jucătorilor pe la care trecea mingea. A fost cea mai slabă transmisie din întreaga mea carieră de comentator”, a povestit Cristian Ţopescu.