VIDEO Şarapova o învinge pe Ostapenko după un meci de peste trei ore! Posibil duel cu Simona Halep în semifinale

În semifinale, Şarapova ar putea da piept cu Simona Halep, dacă românca trece de sportiva franceză Caroline Garcia, locul 7 WTA, în meciul programat după ora 20.30.

Simona Halep are nevoie de victorie împotriva lui Caroline Garcia şi pentru a-şi asigura primul loc WTA la finalul turneului de la Roma, după ce Wozniacki a fost eliminată de Anette Konteveit din Estonia.

Konteveit a trecut lejer de Wozniacki, scor 6-3, 6-1, după o oră şi 15 minute de joc, şi o va întâlni pe Elina Svitolina în semifinale, campioana de anul trecut de la Roma.

Simply extraordinary backhand down the line from @MariaSharapova! #ibi18 pic.twitter.com/YGaJhgw3hA