VIDEO Violenţă verbală extremă la o grădiniţă din Bucureşti: „Dar-ar dracii să dea de nu te strâng de gât!”

„Spune tu ce să îi fac eu lu animalul ăsta!...Şi animalul dacă îi spui .. uite, mă, cum stă acolo. Dă jos pantalonii mai repede că mi-ai distrus sănătatea!”, sunt doar câteva dintre jignirile aduse copiilor, de o educatoare din Bucureşti, potrivit Digi 24.



Când s-a prezentat în faţa părinţilor, această educatoare a vorbit despre experienţa ei îndelungată cu cei mici şi despre bucuria lucrului cu copiii. Aşa că Julieta Sasz nici nu şi-a închipuit prin ce traume va trece băieţelul ei. Când a făcut în pat, în timpul somnului de prânz, educatoarea s-a pierdut cu firea.



„S-a pişat ăsta! D-aia stă!...De ce te-ai pişat pe tine, mă!. Mânca-v-ar crăpatul să vă mânânce. Dar-ar dracii să dea de nu te strâng de gât! Uite, mă, boii!...Ştii ce am făcut astăzi? Le-am dat apă de trei ori! Nu le mai dau apă de mâine”.

Mama: Mă implora să nu mergem la grădiniţă

Înregistrările au fost făcute cu ajutorul unui reportofon ascuns într-o jucărie, după ce copilul a început să aibă acasă un comportament ciudat.



Julieta Sasz, mamă: „Se trezea noaptea, plângea. Dimineaţa mă ruga, mă implora să nu mergem la grădiniţă”.



Pentru că nu reuşea să îl liniştească, femeia a dus copilul la psiholog. Specialistul a văzut şi alte semne că ceva e în neregulă.



Mircea Telegescu, psiholog: „Primul gest al copilului, în momentul în care a venit cu părinţii a fost ăsta. Imaginati-vă degetele băgate în palmă până la sângerare. În momentul în care am încercat să ne jucăm cu el, că avem diverse metode, poziţia lui a fost, exact cum se aude pe înregistrări, aceasta. Astea sunt semne clare de abuz”.



Mama copilului a încercat să vorbească şi cu directoarea grădiniţei. În zadar.



Juliteta Sasz, mamă: „Mi s-a spus că acest comportament al doamnei educatoare Rozalia a dat roade la alţi copii. Eu am rămas şocată şi am întrebat cum un comportament abuziv, traumatizant, poate să dea roade. Mi s-a spus da, dar copilul dumneavoastră este mai sensibil”.

Anchetă la Inspectoratul şcolar

În urma publicării înregistrărilor, inspectoratul şcolar începe o anchetă.



Maria Banu, purtătorul de cuvânt al ISMB: „În regim de urgenţă, conducerea Inspectoratului Şcolar a decis constituirea unei comisii de cercetare compusă din inspectori şcolari care vor începe cercetarea luni, la prima oră. Va trebui să vedem exact ce se întâmplă, sunt copii de trei ani, au o sensibilitate, evident, la această vârstă.”



Educatoarea riscă doar o sancţiune pecuniară, însă. Legea nu permite inspectoratului şcolar să o elimine din sistem.