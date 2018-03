„Suflet în culori“, ediţia a V-a. Concert caritabil în beneficiul copiilor cu autism

Sâmbătă, 31 martie 2018, începând cu ora 19.00, pe scena Sălii Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României (Str. Ştirbei Vodă nr. 1), Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură şi Asociaţia Help Autism, în colaborare cu Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română, susţinut prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene, cu sprijinul Kaufland România, al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi al Muzeului Naţional de Artă al României, şi în parteneriat cu Centrul InfoEuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Naţional George Enescu, Wagner Arte Frumoase şi Poveşti, Floria.ro, organizează cea de-a V-a ediţie a evenimentului “SUFLET ÎN CULORI”, concert caritabil în beneficiul copiilor cu autism.

Concertul de anul acesta se va desfăşura într-o atmosferă specială, în cadrul Muzeului Naţional de Artă, sala Auditorium, cu artişti de talie internaţională: soprana Rodica Vică, care a fost alături de acest eveniment încă de la prima ediţie, ansamblul Musica Ricercata, condus de dirijorul Gabriel Bebeşelea, mezzosoprana Andreea Iftimescu şi baritonul Vlad Crosman.

Vă invităm să lăsaţi magia interpretării unora dintre cei mai talentaţi artişti români să vă cuprindă sufletele, iar împreună să transformăm miracolul muzicii în miracolul recuperării copiilor cu autism.

Fondurile colectate din participarea la eveniment vor fi direcţionate către programele de terapie ale copiilor cu autism din cadrul de Asociaţiei Help Autism. Pentru a participa la eveniment puteţi intra pe acest link pentru a dona o oră de terapie copiilor speciali.

Despre artişti:

Ansamblul Musica Ricercata este proiectul pe care cel mai valoros dirijor al tinerei generaţii, Gabriel Bebeşelea (30 de ani), la lansat în România, în 6 martie a.c., pe prestigioasa scenă a Ateneului Român. O orchestră permanentă, în care se reunesc: 19 instrumentişti români – rezidenţi în străinătate - şi 5 instrumentişti străini, specializaţi pe interpretarea muzicii baroce şi posesori de instrumente originare din perioada preclasică. Gabriel Bebeşelea şi ansamblul Musica Ricercata pun o amprentă distinctă asupra scenei muzicale din România, întotdeauna împingând creativitatea programelor interpretate spre provocare, diversitate, explorare şi excelenţă.

Admirat pentru entuziasmul şi muzicalitatea sa, dirijorul Gabriel Bebeşelea este recunoscut ca fiind "unul dintre cei mai talentaţi dirijori români ai ultimelor decenii" (Jurnalul Festivalului George Enescu, 7 Septembrie 2011).

Gabriel Bebeşelea este Dirijor Principal al Filarmonicii de Stat “Transilvania” din Cluj-Napoca şi, pe lângă această poziţie, stagiunea actuală şi cele viitoare îl anunţă la pupitrul unor orchestre precum Royal Philharmonic Orchestra din Londra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Ulster Orchestra Belfast, State Academic Symphony Orchestra of Russia “Evgeny Svetlanov", Orchestra Naţională Filarmonică Rusă şi Singapore Symphony Orchestra. De asemenea, momente remarcabile ale stagiunilor 2017/18 şi 2018/19 reprezintă debuturile sale la Konzerthaus din Berlin, Musikverein din Viena, la Cadogan Hall din Londra, la Royal Opera House Muscat şi la Palace of Arts din Budapesta.

Rodica Vică este solist invitat al multor opere şi filarmonici, atât din România cât şi din străinătate. Soprana debutează pe scena Operei bucureştene, în anul 2010, la numai 24 de ani, urmând mai apoi să colaboreze permanent cu această instituţie, interpretând roluri principale în operele Flautul fermecat (Regina Nopţii) şi Don Giovanni (Donna Anna) de W. A. Mozart, Rita de G. Donizetti, Rosina din Bărbierul din Sevilla de G.Rossini, Alcina de G. Fr. Haendel, La Cenerentola de G. Rossini, L'elisir d'amore de G. Donizetti.

Artista este câştigătoarea a numeroase premii la concursuri naţionale si internaţionale: Premiul I la Concursul Internaţional de muzică barocă „La Stravaganza” Cluj- Napoca, Premiul II la Concursul Radiodifuziunii Române „Drumul spre celebritate”, Premiul pentru cea mai Buna Interpretare Muzicală în cadrul Trofeului „Ion Dacian” pentru Tineri Interpreţi. În toamna anului 2012, Rodica Vică a fost invitată să participe la unul dintre cele mai prestigioase proiecte de operă din Romania, Indiile Galante de J.Ph. Rameau în regia celebrului Andrei Serban, la Opera Naţională Română Iaşi.

Andreea Iftimescu, născută la Bucureşti în 1985, a absolvit secţia de Canto a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti în 2008, iar din anul 2012 este colaboratoare a Operei Naţionale Bucureşti. Anterior, mezzosoprana şi-a desăvârşit pregătirea în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti sub îndrumarea regretatei profesoare Eleonora Enăchescu şi a profesoarei Maria Slătinaru-Nistor. Încă din timpul studiilor, a fost remarcată pe scene din ţară şi din străinătate. Astfel, în 2004 a fost solistă în opera Brundibar, de Hans Crasa, în cadrul Festivalului Voix Étouffée de la Paris. În 2009, Andreea Iftimescu a obţinut Marele Premiu la Concursul de Canto Paul Constantinescu de la Ploieşti, iar în 2010 a primit Premiul special la Concursul Salice d’oro, Italia.

Vlad Crosman este absolvent al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca la secţiile de canto clasic şi regie de operă. În timpul studenţiei debutează în roluri precum Fiorello din Il Barbiere di Siviglia de Rossini, Marullo din Rigoletto de Verdi sau Papageno din Die Zauberflöte de Mozart pe cele două scene lirice ale Clujului. Între 2011 şi 2014 Vlad Crosman face parte din ansamblul Centrului de muzică barocă din Versailles sub conducerea lui Olivier Schneebeli, ansamblu cu care participă la mai multe producţii de operă barocă şi de muzică sacră. Printre cele mai importante proiecte muzicale din ultimul an se numără: participarea la opera Chimene de Sacchini alături de Le Concert de la Loge, Concertul de Grands Motets de Lalande cu ansamblul Aedes şi Le poeme harmonique, La sainte et la reine - program cu lucrări de Purcell - alături de Le Concert Spirituel la Versailles dar şi opera în concert L’Europe Galante de Campra cu ansamblul La simphonie du Marais la Kontzerthaus din Viena.

Despre autism:

La nivel mondial, 1 din 68 de copii este diagnosticat cu Tulburare de Spectru Autist, iar rezultatele studiilor efectuate în ţara noastră ne înscriu, din păcate, în aceeaşi incidenţă. Autismul nu se poate vindeca, dar prin diagnosticare precoce şi intervenţie specializată, aproape jumătate dintre copiii afectaţi pot ajunge să trăiască o viaţă independentă. Fără terapie timpurie, simptomele autismului se agravează în timp. Metoda care s-a dovedit, până în prezent, cea mai eficientă în recuperarea acestor copii este Terapia Comportamentală Aplicată (ABA). Din păcate, pentru a da rezultate, intervenţia este de durată, un copil cu autism petrece în medie între două şi opt ore pe zi în camera de terapie, luni sau chiar ani la rând. Tocmai din pricina acestui număr mare de ore necesar fiecărui copil, costurile depăşesc veniturile medii ale unei familii. Cei mai mulţi dintre părinţii care luptă cu Tulburarea de Spectru Autist au nevoie de sprijin pentru a putea susţine aceste costuri şi a reuşi să asigure copiilor terapia care să îi ajute să îşi atingă potenţialul şi să devină adulţi integraţi în societate.

De 8 ani, Asociaţia Help Autism se implică activ în derularea de programe de conştientizare a autismului, diagnostic precoce şi intervenţie timpurie pentru copiii cu autism. Pe lângă activitatea susţinută în schimbarea statutului autismului în România, asociaţia oferă servicii de terapie în cadrul celor 6 centre, 7 parteneriate public-private - cu Direcţiile de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Bucureşti, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, Dâmboviţa, Cluj-Napoca şi la domiciliu, desfăşoară cursuri de formare în terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri şi şedinţe de consiliere pentru părinţi şi este coorganizator al Conferinţei Internaţionale ABA - ştiinţă care stă la baza terapiilor de recuperare în autism.

ISTORIC

Prima ediţie a concertului caritabil Sufet în Culori, desfăşurată în data de 3 aprilie 2014 a reprezentat pentru organizatori piatra de hotar în popularizarea însemnătăţii zilei de 2 aprilie şi a beneficiat de participarea unor nume importante din sfera muzicală românească: tenorul Ştefan POP, soprana Rodica VICĂ, violonistul Vlad MAISTOROVICI şi pianistul Ştefan DONIGA. Evenimentul a fost prezentat de actriţa Manuela HĂRĂBOR şi jurnalistul Marius CONSTANTINESCU şi a reunit, la Sala Radio, iubitori ai muzicii clasice şi oameni interesaţi de schimbarea statutului autismului în România, deopotrivă.

Cea de-a doua ediţie a concertului caritabil a avut loc, pe scena Sălii Radio, pe 29 martie 2015 şi a reunit muzicieni de marcă ai scenei naţionale şi internaţionale. Violonistul Remus AZOITEI şi pianistele Mara DOBRESCU şi Diana IONESCU au fost artiştii care au ales, de această dată, să se alăture campaniei de conştientizare, punându-şi talentul şi celebritatea în slujba cauzei.

Devenit deja o tradiţie printre iubitorii genului muzical, concertul caritabil „Suflet în Culori”, ajuns in 2016 la cea de-a III-a ediţie, s-a bucurat de prezenţa pe scena Ateneului Român a unor mari artişti, Soprana Leontina VĂDUVA, în anul de aniversare a celor 30 de ani de carieră, muzicianul Grigore LEŞE, organistul Nicolae LICAREŢ şi pianista franceză Laure CAMBAU au fost artiştii ce au dat culoare spectacolului, desfăşurat chiar pe 2 aprilie, Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului.

Ediţia a IV-a a concertului Suflet în Culori a revenit la Sala Radio din Bucureşti cu trei muzicieni de talie internaţională din trei ţări, România, Franţa şi Spania, reuniţi în TRIO HUILLET şi a fost o experienţă acustică desăvârşită. Clara CERNAT (vioară/violă), Thierry HUILLET (pian) şi Gari CAYUELAS – KRASZNAI (clarinet), au fost artiştii ce s-au alăturat iniţiativei celor două organizaţii de a aduce în atenţia publicului bucureştean conştientizarea autismului printr-un concert de excepţie.





ORGANIZATORI: Asociaţia Help Autism şi Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură

Partener Principal: Kaufland România

Parteneri instituţionali: Centrul InfoEuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Naţional George Enescu, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română.

Parteneri: Wagner Arte Frumoase şi Poveşti,, Floria.ro, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti.

Parteneri Media: Trinitas TV, EnjoyTV, BlitzTV, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio Trinitas, Radio Clasic, Revista Tango, Ziarul Metropolis, SensoTV, LiterNet.ro, B365..ro, Calendar Evenimente, Agentiadearte.ro, Ceasca de Cultură, CATCHY, ArtOut, Artline.ro, PRwave, 4arte.ro, Orasulmeu, Inoras.ro, Bucharest Cultural Events, Autentici.ro, Gazeta de Ştiri, onlinegallery.ro, Jurnal de Bucureşti, Autentic Promotion, BookHub, Roevents.ro, Romaniapozitiva.ro, Iqads, Actualitatea Muzicală, 100 locuri în Bucureşti, bookblog.ro, Libertatea, Jurnal de Soprană, Dăruieşte Muzică – Enciclopedia Muzicală a României