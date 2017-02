STUDIU Mai mult de jumătate dintre români susţin că au avut o relaţie la birou

La întrebarea „Ce influenţă a avut relaţia la locul de muncă asupra carierei tale", 7% au afirmat că relaţia i-a ajutat să avanseze în carieră, dar 17% au spus că unul dintre parteneri a trebuit să părăsească compania în următorul an.



De asemenea, 16% dintre respondenţi au afirmat că relaţia de la locul de muncă i-a ajutat să se dedice şi mai mult jobului. În restul cazurilor, relaţia nu a influenţat evoluţia profesională a respondenţilor.



Cei mai mulţi dintre cei care au avut o relaţie la birou şi-au preferat colegul sau colega de birou, dar o cincime au ales superiorul direct.



”În ceea ce priveşte partenerul, 25% dintre respondenţi spun că au avut o relaţie cu un coleg sau cu o colegă, 12% au avut o relaţie cu un furnizor sau partener extern, iar 19% este ponderea celor care au recunoscut că au avut o relaţie cu superiorul direct”, se arată în comunicat.



Pe segmente de vârstă, în segmentul de vârstă 18-25 de ani, ponderea celor care nu au avut o relaţie de dragoste la job are nivelul cel mai ridicat (60%), egală cu cea a respondenţilor cu vârste între 25-55 ani care au confirmat astfel de relaţii.



Cei mai mulţi dintre cei implicaţi într-o relaţie amoroasă la locul de muncă erau singuri la acel moment (62%), 18% erau deja într-o relaţie, iar 20% au recunoscut că erau căsătoriţi.



În plus, 25% dintre cei care au avut o relaţie la locul de muncă s-au căsătorit cu colegul sau colega de birou, ponderea fiind mai mare în rândul femeilor.



Sondajul a fost efectuat la nivel naţional, în perioada 1-12 februarie 2017, pe un eşantion de 1.242 de respondenţi, cu vârste curprinse între 18 şi 55 de ani. Doi din trei respondenţi sunt femei şi mai mult de jumătate dintre aceştia au vârsta cuprinsă între 25 şi 40 de ani.