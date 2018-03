Risc însemnat de producere a avalanşelor în Munţii Făgăraş şi Bucegi, unde continuă să ningă pe arii extinse

În zona montană va continua să ningă pe arii extise, dar cantităţile de precipitaţii nu vor fi însemnate, anunţă meteorologii.





Potrivit meteorologilor, riscul producerii de avalanşe în Munţii Făgăraş şi Bucegi este însemnat, atât la peste 1.800 de metri altitudine, cât şi în zonele mai joase.





„Stratul de zăpadă de la suprafaţă depus în ultima perioadă este puţin stabilizat, iar sub el se găsesc plăcile mai vechi de vânt. Sub acestea, stratul este alcătuit din cristale fine, faţetate şi de tip cupă, cu mai multe cruste intercalate. Sub acţiunea vântului, în zonele de creastă se vor forma noi placi de vânt. Pe pantele mai înclinate stratul de zăpadă de la suprafaşă poate aluneca peste plăcile aflate dedesubt. Riscul declanşării avalanşelor va fi amplificat chiar şi în condiţiile unei slabe supraîncărcări cu turişti sau schiori, iar în cazuri particulare pot fi angrenate depozite mai mari de zăpadă“, spun meteorologii.





Potrivit acestora, vremea va fi în general închisă, cu cer mai mult noros.





„Pe arii relativ extinse va ninge, iar izolat în zonele mai joase precipitaţiile pot fi şi mixte. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general slabe“, mai anunţă meteorologii.





Stratul de zăpadă măsoară aproape doi metri la Bâlea Lac şi aproape 130 de centimetri la Vârful Omu.