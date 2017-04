Pediatru: „Omul refuză vaccinarea pentru că îi este teamă, dar autorităţile trebuie să-şi asume o poziţie fermă”

Ea mai spune şi că este necesar ca statul să asigure comenzi ferme de vaccin pentru cel puţin patru ani şi vorbeşte şi despre problemele medicilor de familie - trusele de prim ajutor pe care trebuie să le doteze din banii lor, o singură fiolă de adrenalină costând până la 100 de euro, şi lipsa unui transport frigorific, doctorii mergând cu o lădiţă pentru a lua vaccinurile.

Potrivit medicului, vaccinul este singura formă de prevenţie cuantificabilă.

“Vaccinul este un produs biologic şi ai garanţia că în 220 de ani, de când se vaccinează, populaţia globului a crescut de patru ori, s-a ajuns la opt miliarde. Este clar că este cea mai bună formă de prevenţie şi singura cuantificabilă. Nu avem altceva”, a spus medicul.

Întrebată dacă ar fi oportun un program de screening înainte de vaccinare, dr. Valeria Herdea spune că nu, pentru că a face un screening înseamnă costuri enorme care nu se justifică în practică.

"La un million de copii, unul singur se consideră că ar putea avea o reacţie adversă post vaccinală, total nedorită. Reacţiile sunt prea puţin grave şi prea puţine pentru un astfel de proiect. Cred că, mai degrabă, s-ar putea testa titrul de anticorpi post vaccinal, dar tot în viitor, pentru strabilirea numărului de doze eficiente”, a adăugat medicul Valeria Herdea.

Întrebată ce sfat are pentru a încuraja părinţii să-şi vaccineze copiii, a spus că are trei copii şi patru nepoţi pe care i-a vaccinat cu tot ce există.

“Pot să vă spun că eu am vaccinat copiii şi nepoţii cu tot ce există. Nu pot garanta nimic din ceea ce se poate întâmpla decât ceea ce practica m-a învăţat, consiliez părinţii să-şi vaccineze copiii. Iar legat de vaccinul hexavalent sau tetravalent, pot spune că sunt produse inteligente. Am aflat la un congres că 50 la sută din populaţia globului are acces la vaccinuri inteligente, genul hexavalent, indiferent cine îl produce, care nu au efectele secundare Dacă avem vaccin este foarte bine, înseamnă că decidenţii noştri au înţeles riscul. Dar dacă amânăm mult achiziţia de vaccin s-ar putea să nu mai avem de unde să luăm aceste vaccinuri inteligente”, a mai spus medicul.

Legat de noul proiect al vaccinării, medicul a spus că sunt foarte multe aspecte care trebuie discutate cu medicii de familie, cei mai implicaţi în imunizare.

“Ne dorim o lege clară şi fără ambiguităţi, pentru că ceea ce nu se spune foarte clar în proiectul legii vaccinării este cum vor fi alături autorităţile în cazul extrem de rar al unei reacţii adverse serioase. De asemenea, este necesară asigurarea unor comenzi ferme de vaccin pentru cel puţin patru ani. Acum am vaccinat cam 25 la sută dintre copiii eligibili, alegându-i pe cei care nu s-au imunizat niciodată”, a mai spus medicul pediatru.

De asemenea, Valeria Herdea afirmă că în proiectul legii vaccinării nu este precizat cum să procedeze medicul de familie pentru a avea o trusă de urgenţă corect pregătită, în condiţiile în care costul unei fiole de adrenalină, obligatorie pentru trusă, costă între 75 şi 100 de euro.

"Eu mi-am cumpărat-o din Italia, dar fiola expiră în şase luni. Deci, câţi medici din ţară, din Deltă de la munte, pot să facă acelaşi lucru? Câţi sunt dispuşi să aducă de acasă bani pentru trusă. Există obligativitatea acestei truse, dar unde sunt fondurile? În schimb, există fonduri pentru ascuţitori, faxuri, conform unui ordin recent al ministrului (377), adică aceste obiecte pot fi cheltuieli deductibile. Ordinul 377 a apărut, cu aplicare de la 1 aprilie, ca boul înaintea carului, înaintea legii vaccinării. Nu scrie nicăieri decât că este obligat medicul de familie să aibă această trusă care costă câteva sute de lei. Nu am cum să am adrenalină injectabilă dacă nu există în ţară, deşi este obligatoriu să fie în trusă. Sunt multe alte lucruri obligatorii pe care trebuie să le avem în trusă”, a mai spus medicul.

Mai mult, acum vaccinurile sunt transportate cu lădiţele de către medici şi nu există un transport frigorific pentru toată reţeaua.

“Nu ştiu dacă ştiţi, dar în prezent mergem cu o lădiţă să ne luăm vaccinurile, nu avem o maşină frigorifică de transport, pe care o solicităm de cel puţin şase ani de la Direcţia de Sănătate Publică”, a adăugat Herdea.

Ea a atenţionat că autorităţile trebuie să aibă o poziţie fermă faţă de vaccinare.

“Salut intenţia ministrului Sănătăţii de a avea legea vaccinului. Omul refuză vaccinarea pentru că îi este teamă. Dar legiuitorul trebuie să-şi asume o poziţie fermă. Un exemplu - te-ai vaccinat, te duci la şcoală de stat, nu te-ai vaccinat, te duci la şcoală privată. Îmi parte foarte rău că trebuie să spun aşa, dar asumarea responsabilităţii este la toate nivelurile, nu numai la medicul de familie”, a adăugat Valeria Herdea.

Potrivit medicului, este nevoie de rezerve de vaccin pentru patru ani, pentru că aprovizionarea cu vaccin durează doi ani.

“Vaccinarea este problemă de siguranţă naţională. Ca medic, am nevoie să am în spate decizii ferme, puternice care să nu mă culpabilizeze, ci să mă sprijine. Am nevoie să fiu încurajată ca să fac această activitate pentru că nu este simplu. Ne dorim claritate şi fermitate, a adăugat medicul pediatru.