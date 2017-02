Ministrul Sănătăţii despre ordinul privind copiii cu sindromul Down: Trebuie să facem un alt ordin, revizuim criteriile

„Noi avem toată deschiderea, Ministerul Sănătăţii a convocat comisiile cred că deja a treia oară, reviziuim criteriile şi urmează să transmitem un draft al concluziilor şi al propunerilor pe care comisiile le-au făcut tuturor asociaţiilor de părinţi sau asociaţiilor de pacienţi în vederea obţinerii unui punct de vedere astfel încât această hotărâre să fie luată cu o cât mai largă consultare”, a declarat, luni, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, adăugând că documentul va fi trimis imediat ce concluziile comisiilor vor fi finalizate.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că ordinul dat anul trecut produce efecte din 1 noiembrie 2016, motiv pentru care trebuie realizat un nou ordin. Bodog a precizat că persoanele evaluate conform vechiului ordin trebuie reevaluate.

„Trebuie să ştiţi că acest ordin nu va produce efecte doar de la 1 martie cum s-a vehiculat în presă şi cum am fost şi noi într-o eroare la un moment dat. Acest ordin produce efecte din noiembrie şi eu mă întreb unde au fost asociaţiile de pacienţi până acum. În mod normal, acest ordin producând efecte, noi trebuie să facem un alt ordin şi vrem să-l facem în aşa fel încât să nu avem nicio greşeală şi să nu avem niciun reproş. El funcţionează din 1 noiembrie, sunt persoane care au fost deja evaluate pe acest ordin vechi şi care urmează să fie evaluate pentru că le expiră evaluarea. Ordinul nou urmează să intre în vigoare imediat după ce îl scoatem”, spus Bodog.

15 părinţi ai copiilor cu dizabilităţi au protestat în faţa MS

În faţa Ministerului Sănătăţii s-au aflat, pentru a protesta faţă de Ordinul nr. 1306/1883/ 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, aproximativ 15 părinţi şi reprezentanţi ai copiilor cu dizabilităţi, care au intrat apoi la discuţii cu secretarul de stat în ministerul Sănătăţii Rareş Trişcă şi cu ministrul Sănătăţii, Florian Bodog.

„Am agreat cumva un compromis, să ne trimită acel draft ca noi să îl citim să vedem despre ce ar fi vorba şi să dăm un feedback şi în funcţie de acel feedback să vedem ce se va întâmpla. Am întrebat ce facem, cum rămâne dacă în continuare în acel ordin sunt foarte multe greşeli. Au spus că decizia finală aparţine oricum comisiei. În concluzie, am stat acum o oră şi jumătate la discuţii fix degeaba”, a declarat soţul Cristinei Bălan, fosta solistă a trupei Impact şi una dintre câştigătoarele concursului Vocea României, mamă a doi copii cu sindrom Down.

La rândul său, Adele Chirică, preşedintele Asociaţiei pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare, a menţionat că ministrul Sănătăţii nu a fost prezent la întreaga dezbatere, intrând în sală "doar pentru a ne certa” pentru prezenţa la protest a fostului ministru al Muncii.

„În acest moment este un blocaj şi este o luptă de orgolii. Nu avem un ordin, în primul rând, dacă vrem dezbatere publică, suntem şantajaţi, că asta e, va dura 30 de zile dacă vreţi dezbatere publică şi transparenţă, dacă nu, să-i lăsăm să-şi facă treaba fără presiuni, suntem certaţi că domnul Pîslaru a venit să ne ofere flori”, a spus Adele Chirică după dezbatere.

Pîslaru: „Regret situaţia creată”

La protestul de la Ministerul Sănătăţii a fost prezent şi fostul ministru al Muncii Dragoş Pîslaru, care le-a împărţit zambile femeilor de la manifestaţie, le-a spus că regretă situaţia creată şi că este alături de ele.

„Nu pot să-mi exprim mai mult empatia faţă de ce spuneţi. Am văzut lucrul pe care l-a scris doamna Chirică, cum că merg în Piaţă, dar aici îmi e ruşine să mă afişez. Nu e vorba de ruşine. Sunt alături de dumneavoastră, chiar dacă o parte din vină îmi aparţine. Regret situaţia creată. Nu se pune problema să nu-mi recunosc greşeala atât cât pot eu, ca ministru, pentru că este o anexă pregătită de specialişti tehnici”, a spus Pîslaru.

Acesta a mai precizat că ordinul nu trebuie anulat, ci doar modificat, problema aflându-se la o singură anexă din ordin. Fostul ministru a adăugat că anularea acestui ordin ar putea costa alte categorii de persoane bolnave.

„Nu este vorba despre lipsă de empatie, am copii şi nu mă pot pune în pielea dumneavoastră. Este vorba doar despre a încerca să vă explic că a anula acest ordin este o greşeală. O greşeală care ar putea să-i coste, de exemplu, pe părinţii care au copii în stare gravă de diabet. Eu recunosc că acea anexă şi acel test pe parte de retard mintal au fost greşite şi trebuie refăcut. Nu a fost nicio rea intenţie în spate. Am preluat personal, în coşul pieptului, toate reproşurile. Vreau să-mi cer scuze şi să vă asigur că împreună cu colegii din ministere pe partea tehnică şi preluată la nivel de miniştrii, s-au mobilizat şi astăzi ar trebui să iasă cu un nou ordin care să corecteze exact problema, nu să transforme un lucru care s-a demonstrat a fi o nedreptate într-o altă nedreptate pentru toate celelalte categorii care au fost ajutate de ordin”, a spus fostul ministru al Muncii.

Ordinul emis de guvernul tehnocrat, abrogat

Dragoş Pîslaru a mai spus că implementarea ordinului înainte ca acesta să intre în vigoare este un abuz, "ca să nu îşi mai bată capul după 1 martie”.

Comisiile de specialitate ale Ministerului Muncii şi ale Ministerului Sănătăţii lucrează astfel încât ordinul referitor la copiii cu sindrom Down să fie gata luni, anunţa, vineri, Ministerul Muncii.

Instituţia informase, iniţial, că miniştrii Sănătăţii şi Muncii vor semna un ordin comun pentru amânarea ordinului care i-ar fi lăsat pe copiii cu sindrom Down fără drept la însoţitor.

Ulterior, ministrul Sănătăţii a spus că a abrogat ordinul emis de guvernul tehnocrat în noiembrie 2016.

„Ordinul 1306/1883/2016 va fi abrogat. Am luat această decizie împreună cu doamna ministru Olguţa Vasilescu pentru a corecta greşeala foştilor miniştri tehnocraţi şi pentru a evita situaţia ca de la 1 martie copiii cu sindrom Down să rămână fără asistenţi personali sau însoţitori. Vrem o legislaţie care să nu producă tulburări şi care să nu producă disfuncţionalităţi în tratamentul şi îngrijirea pacienţilor cu nevoi speciale", scria, vineri, pe Facebook, ministrul Sănătăţii.