Ministrul Sănătăţii, despre sprijinul cerut ţărilor UE în criza imunoglobulinei: Avem deja un răspuns de la Crucea Roşie din Austria

Ministrul Sănătăţii Sorina Pintea a afirmat că, după ce România a solicitat ajutor din partea statelor europene, Austria şi-a arătat intenţia de a veni în ajutor spitalelor româneşti. Pintea a mai precizat că, anual, România are nevoie de aproape 1.000 de kilograme de imunoglobulină.

„Acest mecanism de protecţie civilă înseamnă că cererea noastră ajunge într-un sistem electronic, iar statele ne pot ajuta. Avem deja un răspuns de la Crucea Roşie din Austria, care a cerut mai multe precizări. Avem nevoie anual de 956 kilograme de substanţă, cantitate care până acum nu a fost asigurată. Pe termen lung, există mai multe variante, pe care le vom comunica la momentul oportun. Gestul nostru este un semnal că nu mai suntem dispuşi să negociem viaţa pacienţilor“, a declarat ministrul Sorin Pintea, într-o conferinţă de presă.

Sorina Pintea s-a arătat dezamăgită de reacţia distribuitorilor de medicamente, care nu şi-au respectat angajamentele de livrare a dozelor de imunoglobulină.

„Eu aş fi vrut ca distribuitorii să ne fie parteneri. Există nişte clauze în contracte pe care o să le analizăm. Nu exclud să reintroducem taxa clawback“, a mai spus ministrul.

UNIFARM se va ocupa de achiziţia imunoglobulinei

Anterior, ministrul declarase că situaţia este una foarte gravă, în depozitele Ministerului Sănătăţii nemaifiind nici măcar o singură doză de imunoglobulină.

„Situaţia este foarte gravă. În acest moment, în depozite nu mai avem nicio doză de imunoglobulină. Producătorii au informat că din motive obiective nu mai pot asigura necesarul de doze. Am căutat soluţii, inclusiv am trimis adrese la ambasade ale unor state europene. Am apelat la o măsură extremă, dar foarte utilă. Ne vom uita şi pe contractele cu producătorii, care nu le-au onorat. Trebuie să ne respectăm obligaţiile. Mâine vom avea iar discuţii cu producătorii“, a declarat, la Europa FM, Sorina Pintea.

Demersurile pentru achiziţionarea imunoglobulinei vor fi realizate de către Compania Naţională „UNIFARM” SA, care va acoperi şi costurile.

„Este o solicitare de ajutor prin mecanismul de protecţie civilă pe care l-am activat în această seară pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesară pacienţilor noştri. Această solicitare a noastră se publică într-un sistem electronic al mecanismului de protecţie civilă, iar statele care sunt conectate îşi iau datele şi ne transmit eventualele cantităţi pe care le pot disponibiliza pentru ţara noastră“, a spus Sorina Pintea.

Ministerul Sănătăţii a explicat că discontinuităţile în aprovizionarea cu imunoglobulină au fost generate de retragerea de pe piaţă a producătorilor care asigurau peste 80% din necesar.

"În ciuda eforturilor depuse de Ministerul Sănătăţii în anul 2017, inclusiv eliminarea taxei clawback pentru imunoglobulină prin adoptarea de către Guvernul României a Ordonanţei de urgenţă nr. 100 /2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, de scutire de la plata contribuţiei trimestriale a medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană, în prezent continuă criza de imunoglobulină pe piaţa din România, cu impact vital asupra vieţii pacienţilor diagnosticaţi cu imunodeficienţe primare, boli auto-imune, boli neurologice etc", menţionează MS.