Locurile în căminele studenţeşti de stat, scoase la vânzare cu 1.000 de lei de către cei care le-au obţinut

La căminele de stat, unii îşi vând chiar şi locurile, astfel că studenţii care nu se numără printre cei care au reuşit să obţină, prin îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse, un loc într-o cameră de cămin mai au o şansă la cumpărarea acestuia de pe "piaţa neagră”, oferind între 1.000 şi 1.500 de lei. Pe partea cealaltă, la căminele private, tarifele sunt undeva între 525 de lei şi 500 de euro pe lună, cu toate facilităţile incluse.

Potrivit unui studiu recent realizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), la nivel naţional numărul studenţilor care învaţă în facultăţile de stat este de aproape cinci ori mai mare decât numărul locurilor în cămine.

Universitatea din Bucureşti a oferit, de exemplu, anul acesta, aproximativ 5.300 de locuri în căminele proprii - Grozăveşti, Pallady, Kogălniceanu, Măgurele, Tei, Panduri, Fundeni sau Stoian Militaru -, potrivit site-ului universităţii. Însă pentru obţinerea unui loc la cămin studenţii trebuie să locuiască la peste 20 de kilometri de sediul facultăţii ale cărei cursuri le urmează, să aibă medie mare, iar cei care au avut cazare şi în anul precedent sunt în avantaj pentru că au continuitate.

Tarifele de cazare

Tarifele de cazare în aceste cămine se ridică undeva la 115 - 130 de lei pe lună pentru studenţii la buget şi între 250 şi 265 de lei pentru cei la taxă. Sunt camere cu câte două, trei sau chiar patru locuri, iar căminele sunt mixte.

Studenţii care stau în camerele de cămin pentru al doilea sau al treilea an povestesc cum vor fi iar "vecini cu gândacii” şi se plâng de colegii de cameră, care nu fac curat după ei.

Alţii îşi amintesc cum în primul an şi-au lăsat uscătorul sau aspiratorul pe holul din Grozăveşti, peste noapte, iar a doua zi nu le-au mai găsit. Povestea cu capetele de duş furate s-ar putea repeta şi anul acesta aici, cred unii. Camere de supraveghere nu există pe holuri, ci doar la intrarea în cămin, spun studenţii.

"Uneori, în cădiţa de la baie şi pe podeaua băii se găsesc larve micuţe. (...) Apar la umezeală şi nu dispar decât dacă dai gresia la o parte şi elimini umezeala de dedesubt. Odată am intrat în baie, am văzut că era spartă scurgerea de sub un duş, iar din ea se revărsa apa şi erau mulţi viermişori. Vara asta nu am mai văzut larvele alea de musculiţe cum se târăsc pe podeaua băii, dar mă aştept să reapară curând”, susţine o studentă din anul III la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Tariful - aproximativ 200 de lei pe lună. Dar cei 200 de lei pe lună nu înseamnă nimic pentru unii studenţi veniţi din alte oraşe ale ţării să studieze în Bucureşti şi au unde să locuiască. Astfel că, având unele avantaje, precum domiciliul în afara Capitalei, notele mari, continuitatea, îşi obţin locul la cămin şi îl vând apoi, "la neagru”, cu 1.000 - 1.500 de lei.

Cu cât se vinde un loc în caminele studenţeşti

Anunţurile de pe Facebook se împart între cereri şi oferte, iar preţurile nu scad sub 1.000 de lei. Chiar şi locurile obţinute pe baza dosarului social sunt vândute.

Cei care le vând consideră că în felul ăsta fac un bine pentru ambele părţi: pentru studentul care nu a reuşit să-şi obţină locul pe propriile puteri, dar şi pentru ei, câştigând bani.

"Îl vând, pentru că eu nu stau la cămin, mă gândesc că te ajută şi pe tine, na, dacă zici că nu ai reuşit să-l iei din cauza restanţelor. Aş fi vrut 1.500 de lei, dar las la 1.200 de lei, dacă îţi e ok”, a spus o studentă care voia să-şi vândă locul din Panduri.

Potrivit metodologiei de repartizare a locurilor la cămin, acestea sunt nominale, iar cei care sunt prinşi că îşi vând locurile nu mai au drept de cazare pe toată durata studiilor universitare.

Însă tinerii au găsit şi soluţii, prin schimbarea pozelor de pe legitimaţie.

În ceea ce priveşte căminele private, studenţii găsesc locuri cu 525 de lei pe lună, în camere cu trei sau patru paturi, cu toate utilităţile incluse, dar pot ajunge şi la sume exprimate în euro: în jur de 250 - 300 de euro într-o cameră de o singură persoană sau de două persoane, de 15 sau 20 de metri pătraţi, dar ajunge şi la 500 de euro pentru o cameră de 40 de metri pătraţi pentru o persoană, toate utilităţile fiind incluse în aceste preţuri.

"500 de euro - euro, nici măcar lei -, mi se pare enorm. Da, stau singur, poate-s condiţii bune, dar decât să plătesc banii ăştia, mai bine mă duc să stau cu chirie, că găsesc şi la 150 - 200 de euro. Costurile pe lângă chirie nu m-ar duce foarte mult, pentru că sunt o singură persoană, sunt mai mult plecată, deci nu aş consuma mult”, spune un student la master al unei facultăţi din cadrul UB, adăugând, însă, că ministerul ar trebui să ia măsuri în ceea ce priveşte condiţiile din cămine.

"Eu am stat doi ani într-un cămin studenţesc, nu are importanţă care. Am dormit cu gândacii şi cu mucegai pe pereţi. E jale acolo”, a adăugat el.