INDEX EUROPEAN Sistemul medical românesc, cel mai slab din Europa. Motivul pentru care România se află în urma Albaniei

Situaţia este îngrijorătoare şi s-a propagat pe întreg anul 2017, cel vizat de raportul citat, care evidenţiază şi motivele pentru care sistemul românesc este considerat neperformant: are probleme grave de management, cheltuieli ridicate cu bolnavii spitalizaţi şi zile multe de internare, rezultatele tratamentelor lasă de dorit iar prevenţia şi medicamentele aproape că sunt inexistente.

Dezastrul din sistemul de sănătate l-a recunoscut ieri chiar şi noul şef de la Ministerul Sănătăţii, Sorina Pintea, cea care până recent a ocupat funcţia de manager a Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare. „Sistemul sanitar este un pacient bolnav care are nevoie de îngrijiri de la o echipă multidisciplinară”, a spus noul ministru la preluarea mandatului de la Florian Bodog, cel care a ocupat această funcţie în ultimul an, intervalul la care se referă şi raportul european.

Documentul notează, negru pe alb, că România are probleme severe în ceea ce priveşte managementul întregului sector medical. „În sănătate se face discriminare în special în rândul minorităţilor. De asemenea, Albania, România şi Bulgaria suferă de o structură învechită a sistemului medical, cu o rată mare a internărilor care atrage cu sine costuri enorme pentru spitale. Spre comparaţie, dacă olandezii, elveţienii şi italienii preferă spitalizările lungi, aceştia şi le şi pot permite din punct de vedere al cheltuielilor, ceea ce nu se poate spune despre Bulgaria, România şi Albania. Ar trebui să primească sprijin profesional pentru a-şi restructura sistemul de sănătate”, notează raportul citat.

Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP) confirmă că sistemul spitalicesc este în colaps. „Medicii au ajuns în situaţii în care refuză să interneze pacienţi pentru că, dacă nu au cu ce să îi trateze, preferă să trimită la alte spitale cu dotări mai bune. Am avut plângeri de la pacienţi care au fost trimişi la alte spitale sau care au fost pur si simplu externaţi, cu recomandarea să se ducă la un alt specialist. De-a lungul timpului, noi am încurajat dezvoltarea serviciilor medicale de zi şi am rugat, de asemenea, să existe mai multe paturi la nivel naţional pentru că este nevoie de aşa ceva. Prin internările de zi se rezolvă o serie de probleme, legate de cazare, de infecţii nosocomiale. Problema este că, în continuare, spitalele au acumulat, pentru cazurile complexe, mari datorii”, a declarat, pentru „Adevărul”, Vasile Barbu.

Fruntaşă la mortalitatea prin cancere şi boli de inimă

Potrivit documentului, România ocupă o poziţie fruntaşă în ceea ce priveşte rata infecţiilor spitaliceşti rezistente la tratament. Mortalitatea infantilă, aflată la cote alarmante, este un alt domeniu care plasează România pe ultimele locuri din perspectiva performanţei sistemului sanitar. În plus, ocupăm poziţii fruntaşe în Europa la capitolul boli cardiovasculare şi cancere şi mortalitate prin aceste patologii, care sunt evitabile. Ţara noastră, subliniază raportul citat, are printre cele mai mici cheltuieli cu sănătatea pe cap de locuitor, sume mai mici fiind alocate de Letonia, Muntenegru, Macedonia şi Albania.

„Poziţia codaşă pe care o ocupă România în acest clasament arată o atitudine complet iresponsabilă din partea politicienilor români. Ţările vecine demonstrează grijă faţă de pacienţii lor, câtă vreme sumele pe care le alocă pe cap de locuitor depăşesc 500 de euro. România nu dă bani pe prevenţie. Preferă să deconteze spitalizări, medicamente, investigaţii foarte scumpe, în loc să prevină apariţia bolilor şi agravarea lor, aşa cum procedează alte state europene. Subfinanţarea sănătăţii este un atentat la siguranţa naţională, nu putem vorbi de creştere economică cu un popor bolnav”, au completat reprezentanţii pacienţilor.

Tot pe ultimul loc în acest clasament ne aflam şi în urmă cu un an, în timp ce acum doi ani, România ocupa locul 32 din 35 de ţări, aflându-se la acea vreme deasupra Albaniei (524), Poloniei (523) şi Muntenegrului (484).