Grindeanu are marţi o întâlnire cu ministrul de Interne, Carmen Dan, şi cu Raed Arafat, pe tema ambulanţelor

„Eu mă aştept la soluţii din partea celor cu care mă voi întâlni, în primul rând legate de finanţare, pentru că acum, pe buget, nu există finanţare pentru achiziţia acestor ambulanţe, deşi punem carul înaintea boilor. E importantă şi etapa asta, dar pe noi ne interesează unde se poate derula mai repede, în condiţii transparente, şi cum găsim sursa bugetară pentru achiziţii. Aştept argumentaţia şi din partea ministrului sănătăţii, şi a domnului Arafat. Aici nu e loc de orgolii, fiindcă vorbim de sănătatea oamenilor”, a declarat premierul Sorin Grindeanu.

Totul a pornit de la o declaraţie făcută şeful de la Sănătate, Florian Bodog, potrivit căruia acordul semnat în 2016 de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne privind achiziţia de noi ambulanţe nu mai este valabil în baza noii legislaţii din domeniul achiziţiilor publice, el fiind făcut pe vechea lege. Prin urmare, ANAF a cerut un încheierea unui noi protocol care să fie semnat cât mai repede, astfel încât o nouă procedură de achiziţie să fie pusă pe SEAP.

Arafat: „S-a ajuns aici din cauza modului în care am fost sabotaţi”

Asta cu toate că la începutul acestui an, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a pornit o achiziţie în acest sens, care a fost ulterior anulată, după ce firmele participante au depus contestaţii. Totodată, ministrul a explicat că o echipă din Ministerul Sănătăţii a avut observaţii referitoare la maşinile ce urmau să fie achiziţionate.

„Protocolul se semnează luni, l-am informat şi pe primul ministru. Caietele de sarcini sunt gata, comisia mea a făcut observaţiile pe caietele de sarcini în aşa fel încât să nu mai poată fi contestate şi noi putem să încărcăm săptămâna viitoare pe SEAP procedura. Eu vreau să mă asigur că această achiziţie este conform legii”, a precizat ministrul Bodog.

De cealaltă parte, doctorul Raed Arafat susţine că viaţa pacienţilor este pusă în pericol şi că reluarea procedurilor de achiziţie nu face altceva decât să întârzie reînnoirea pacurilor auto aflate în subordinea serviciilor judeţene de ambulanţă şi a SMURD-ului, singurii care au de pierdut fiind bolnavii. În opinia şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, primele ambulanţe ar putea intra în folosinţă abia la jumătatea anului 2018.

„S-a ajuns aici din cauza blocajelor şi modului în care am fost sabotaţi, în mod deosebit la nivelul Ministerului Sănătăţii, şi mă refer aici la funcţionari din cadrul Ministerului Sănătăţii care au sabotat procesul de dotare al serviciilor de ambulanţă şi SMURD. Am ajuns într-o situaţie fără precedent în sistemul de urgenţă, situaţie care începe să pună viaţa pacienţilor în pericol. Am aşteptat şi am sperat că semnalele de alarmă date, de mine şi de unii colegi din sistemul de urgenţă, în ultima perioadă, să fie înţelese şi să stăm la masă să găsim soluţiile optime”, a explicat doctorul Raed Arafat.

Ambulanţe cu 700.000 de kilometri la bord

Potrivit acestuia, trebuie înlocuite sute de ambulanţe, cât mai repede. „Să îşi asume responsabilitatea cei care vor să o luăm de la zero atunci când vor muri oameni”, a completat Arafat. Într-o scrisoare adresată ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan şi premierului Sorin Grindeanu, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă scoate în evidenţă necesitatea alocării banilor pentru achiziţia de noi ambulanţe.

„Peste 300 de ambulanţe ale SAJ-urilor se apropie de 700.000 de kilometri şi alte 200 se apropie de 600.000 de kilometri. Ambulanţele de tip B (dotate cu asistent medical) au depăşit deja deja 300.000 de kilometri, nici situaţia ambulanţelor SMURD nu e bună ca vechime şi kilometraj. Nici starea ambulanţelor de tip C, cele cu echipaj medical de urgenţă cu medic sau de terapie intensivă mobilă nu e foarte bună, datează din 2007-2008”, se arată în documentul trimis pe 21 mai celor doi oficiali. În acelaşi document se arată că vechimea ambulanţelor se corelează şi cu vechimea echipamentelor de pe maşinile de salvare, care se pot defecta în orice moment.