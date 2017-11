Duminică au avut loc noi extrageri la Loteria Română. Care sunt numerele câştigătoare

Numerele extrase

Loto 6/49 19 12 32 7 33 17

Joker 21 29 7 40 2 / 10

Loto 5 din 40 16 37 33 27 11 14

Noroc 8 7 6 8 7 2 2

Super Noroc 0 5 2 7 2 6

Noroc Plus 3 0 6 4 9 4

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,36 milioane de lei (aproximativ 730.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 640.000 de lei (aproximativ 140.000 de euro).

În urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,45 milioane de lei (aproximativ 2,5 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de aproximativ 24.000 de lei. La Noroc Plus a rămas in joc, la categoria I, un report in valoare de aproximativ 24.000 de lei.

Loto 5/40 înregistreazp la categoria I un report de peste 435.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 60.000 de lei.