Directorul Institutului Cantacuzino: „În cel mai optimist scenariu, în 2018 vom putea relua producţia de vaccin antigripal”

"În decembrie, timp de două săptămâni, am realizat primul lot experimental de vaccin antigripal, iar rezultatele sunt încurajatoare. În acest an ne vom ocupa de finalizarea procesului de retehnologizare. Până acum nu avem buget, dar sper ca va veni şi acesta", a spus directorul general al Institutului Cantacuzino.



Potrivit lui Alexandru Vladimirescu, în cel mai optimist scenariu, în 2018, Institutul Cantacuzino ar putea produce din nou vaccin antigripal.



"Unul dintre obiectivele prioritare este reluarea producţiei de vaccin antigripal. Şi cred că cel mai optimist scenariu este acela că, în 2018, Institutul va produce acest vaccin. Sigur că şi cercetarea este unul din punctele forte ale institutului, Avem centre de cercetare de referinţă, vorbesc de cercetare aplicată şi fundamentală, vom produce autovaccinuri, producem sodiu din extract de orz anti-aging. De asemenea, Cantacuzino produce reactivii biologici de diagnostic in vitro (antigene şi seruri pentru reacţii in vitro, reactivi de diagnostic imunochimic, enzime, medii pentru culturi celulare, medii pentru diagnostic bacteriologic şi suplimente pentru medii de cultură, reactivi adiţionali), animalele de laborator, produsele din sânge de animale şi nutreţurile combinate", a explicat directorul general.



Alexandru Vladimirescu a mai spus că, atât timp cât a fost în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare, Institutul Cantacuzino avea un buget de 10 milioane de euro, sumă pe care a cerut-o şi de la Ministerul Sănătăţii.



Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat, vineri, la Arad, că a avut întâlniri cu reprezentaţii Institutului Cantacuzino şi se caută soluţii pentru reluarea activităţii, iar acesta va rămâne în subordinea Ministerului Sănătăţii şi nu va trece la Cercetare.