De ce se confruntă România cu cel mai mare deficit de muncitori calificaţi

România se confruntă cu cel mai acut deficit de muncitori calificaţi raportat vreodată. Concret, trei sferturi dintre angajatorii din România au dificultăţi în ocuparea posturilor vacante, pentru că nu găsesc oameni bine pregătiţi în domeniu, arată cel mai recent studiu realizat de ManpowerGroup. Iar posturile care sunt din ce în ce mai greu de ocupat sunt cele destinate meseriaşilor calificaţi, urmate de cele pentru muncitori, ingineri şi operatori producţie.



Cercetarea mai arată că patronilor nu le este uşor să angajeze nici vânzători, şoferi, directori sau personal specializat pentru hoteluri şi restaurate. Doar două ţări din lume - Japonia şi Taiwan - au dificultăţi mai mari decât România în ceea ce priveşte deficitul de muncitori calificaţi, mai arată studiul efectuat de compania de cercetare în domeniul resurselor umane.



În opinia angajatorilor, principalul motiv pentru care nu pot ocupa posturile îl constituie numărul redus de candidaţi. Mai exact, această cauză a fost identificată de 35% din angajatori. În acelaşi timp, 21% susţin că este vorba de lipsa competenţelor specifice rolului, iar 18% menţionează lipsa de experienţă practică. În ediţia anterioară (2015), principala cauză identificată de angajatori era lipsa competenţelor specifice rolului (hard skills), menţionate de 48% dintre angajatori, deficitul numeric de candidaţi fiind pe locul 2, menţionat de 37%”, arată studiul citat.



„Angajatorii nu mişcă un deget”



Expertul în Educaţie Ştefan Vlaston pune punctul pe „i” şi subliniază că în acest moment România nu are o şcoală profesională funcţională. „Aşa este, avem un deficit de talente, pentru că noi nu avem o şcoală profesională funcţională şi de amploare de mulţi ani. Actualele Grupuri Şcolare nu au bază materială necesară instruirii practice, nici oameni calificaţi, rămâne doar acordul şcoală-agent economic-părinţi. Pe de altă parte, un angajator poate are nevoie de doar 4-5 oameni, o clasă are câte 25 de copii, atunci directorul trebuie să facă rost de mai mulţi angajatori să facă o clasă. Angajatorii vor muncă calificată fără să mişte un deget. Până la urmă, soluţia este să facă front comun şcolile cu agenţii economici mai mari, care au nevoie de forţă de muncă calificată”, a spus Ştefan Vlaston.



Speranţa stă în învăţământul profesional-dual



Directorul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), Gabriela Petre, speră că proiectul privind învăţământul profesional care prevede o serie de facilităţi fiscale angajatorilor care aleg să încheie contracte de pregătire practică cu şcolile să îi atragă mai mult pe şefii marilor companii să pregătească elevii.



„Sperăm ca prin învăţământul profesional dual să încurajăm firmele să se ocupe mai bine de pregătirea elevilor. Vor exista două tipuri de contracte, unul cu şcoala, iar unul individual cu elevul. Este la latitudinea angajatorului ce pachet de susţinere oferă elevului, dacă e vorba de transport şi burse, pentru că nu vorbim de pachet salarial, ci de burse, iar firmele vor fi încurajate prin scutiri fiscale”, a explicat Petre.



De asemenea, Ştefan Vlaston crede sistemul de educaţie ar trebui să aibă mai multe trasee educaţionale, care să ofere mai multe şanse de calificare. „Eu am propus un liceu profesional pe patru ani, unde absolvenţii să nu dea Bac-ul, ci să înveţe în patru ani meserii pretenţioase, precum electrician eletronist auto, pentru asta se învaţă în mult timp. Ar trebui să înmulţim traseele educaţionale”, a încheiat expertul în Educaţie.



Numărul şomerilor, la nivel minim



Firmele care activează în România se confruntă cu dificultăţi tot mai mari în găsirea de angajaţi calificaţi, în contextul în care numărul şomerilor a ajuns la 521.202 în noiembrie 2016, nivel minim după izbucnirea crizei, în 2008, iar rata şomajului a coborât la 5,7%, potrivit datelor publicate recent de Institutul Naţional de Statistică (INS). Datele oficiale arată că numărul de locuri de muncă vacante din economia românească, un indicator al deficitului de forţă de muncă la nivel naţional, a crescut în al treilea trimestru din 2016 cu 16,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, la 62.900, în ciuda şomajului încă ridicat din unele regiuni.

Liceul de la sat unde se şcolesc meseriaşi pe bandă rulantă



Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul“ este printre puţinele din judeţul Bistriţa-Năsăud care nu duce lipsă de elevi, deşi este situat în mediul rural. În 16 ani de la înfiinţare, sub conducerea aceluiaşi director, Ovidiu Boca, liceul a crescut constant, iar de câţiva ani şi-a menţinut constant numărul de elevi din ciclul liceal, deşi populaţia este în scădere în zonă. Unitatea de învăţământ a fost înfiinţată în anul 1999-2000, ca o extindere a şcolii gimnaziale deja existente în comuna Căianu Mic. A început iniţial cu doar o clasă de profil economic, pentru a veni în sprijinul celor peste 300 de întreprinderi mici şi mijlocii din regiuni.



„A fost practic ca o mână întinsă pentru elevii din zonă care nu aveau posibilitatea să facă naveta la Beclean, de exemplu (cel mai apropiat oraş de comuna Căianu Mic - n.r.), dar şi pentru cei care nu îşi permiteau să stea la internat“, explică directorul liceului, Ovidiu Boca.

Şcoala de şoferi, gratuit



După un an, a apărut un alt profil, de mecanic auto, dedicat celor care doreau să urmeze o şcoală profesională. Acest profil nu doar că-i pregăteşte pe elevi ca mecanici auto, venind în sprijinul celor cinci service-uri auto din comună, ci le oferă tinerilor şi posibilitata de a face şcoala de şoferi gratuit.



„Tot timpul am colaborat cu agenţii economici. Ne-am gândit la cele peste 300 de IMM-uri din zonă, dar şi la partea de firme de tansport de mare tonaj. Doar în Dobric (n.r. - sat care aparţine de comuna Căianu Mic) avem în jur de 60 de TIR-uri. Mulţi dintre foştii noştri absolvenţi ajung să colaboreze cu aceste firme“, completează directorul liceului.



În prezent, la Liceul Tehnologic „Ion Căian Românul“ funcţionează patru clase de liceu, profil economic, şi trei clase de şcoală profesională, profilul mecanică auto. Încă din anul al II-lea de „profesională“, elevii au ocazia să se pregătească în atelierele service-urilor auto din comună, iar în anul al III-lea pot să facă şcoala de şofer.



Modernizat cu 1,3 milioane de euro



Deşi majoritatea liceelor din mediul rural abia se menţin pe linia de plutire când vine vorba despre numărul celor care reuşesc să-şi ia examenele de Bacalaureat, liceul din Căianu Mic pare să fie un exemplu şi din punctul acesta de vedere. De ani buni, liceul îşi menţine rata de promovabilitate la Bacalaureat peste media naţională. Elevii sunt atraşi la acest liceu şi de dotările excelente. Creşterea constantă a numărului de elevi a făcut dificilă desfăşurarea cursurilor, mai ales că liceul avea şcolari din toate ciclurile de învăţământ. Aşa se face că, elevii erau împărţiţi în mai toată comuna, fiind nevoiţi să facă şcoală până şi la primărie şi chiar în două ture.



Acest lucru s-a schimbat anul trecut, când liceul a fost extins şi modernizat. Noua clădire dotată cu laboratoare de ultimă generaţie de chimie şi fizică a fost inaugurată în toamna anului trecut. „Obiectivul central al infrastructurii educaţionale din comuna noastră îl constituie Liceul Tehnologic «Ion Căian Românul», care, după modernizare, printr-o investiţie de 1,3 milioane de euro, arată ca şcolile moderne din Europa, fiind una dintre cele mai moderne şi dotate unităţi de învăţământ din România“, a declarat Paul Ştir, primarul din Căianu Mic.