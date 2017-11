Cum îşi menţin companiile angajaţii motivaţi?

Magazine mari din România aleg să le ofere zecilor de mii de angajaţi zile libere şi plătite ulterior pentru diferite evenimente personale sau le oferă ajutoare angajaţilor care se pensionează cu zile în plus la concediul de odihnă sau chiar cu diferite sporuri în funcţie de departamentul în care îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, o mare parte a angajatorilor oferă asigurări medicale sau plăţi aniversare.

Pentru a le spori fidelitatea, dar şi pentru a le mulţumi pentru efortul depus din ce în ce mai multe companii mari aleg să îşi surprindă angajaţii cu diferite beneficii sau coşuri cadou . În aceeaşi măsură, companiile aleg să îşi facă angajaţii fericiţi oferindu-le asigurări de viaţă, asigurări auto, călătorii, servicii bancare, servicii turistice şi de petrecere a timpului liber, dar şi diferite consultaţii medicale sau accesul gratuit la împrumutul cărţilor preferate. Ei bine, se pare că toate aceste „atenţii” de care se bucură angajatul nu sunt decât spre mulţumirea angajatorului, deoarece studiile demonstrează că bonusurile sau primele acordate angajaţilor nu fac decât să crească loialitatea faţă de compania la care lucrează.

Sistemele de salarizare în trepte sunt din nou criterii care departajează companiile în ochii angajaţilor. O mare parte a companiilor din România aleg aceste sisteme de salarizare astfel încât orice angajat are salariul majorat în mod automat în fiecare an. Discutăm despre acelaşi sistem progresiv şi în ceea ce priveşte zilele de concediu. Angajaţii primesc în primul an 21 de zile de concediu, 23 de zile în cel de-al doilea an şi 25 de zile în anul al treilea.