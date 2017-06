Cum se pot angaja liceenii şi studenţii pe timpul verii

Companiile care angajează studenţi şi liceeni în perioada verii, vor primi stimulente financiare din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Stimulentul e în valoare de 250 de lei pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă, şi se poate acorda pe o perioadă de cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.





Aşa informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), conform căreia diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat de tânăr se suportă de către angajator din fondurile proprii.

Specialiştii susţin că măsura este una foarte bună şi că vine atât în sprijinul angajatorilor cât mai ales în beneficiul liceenilor sau al absolvenţilor, care astfel îşi pot dobândi independenţa financiară. Iar recrutorii spun că o asemenea experienţă adăugată la CV-ul unui candidat nu face altceva decât să îi sporească şansele de a găsi un loc de muncă potrivit în viitor.

Concret, de stimulentul financiar de 250 de lei pot beneficia angajatorii care „încadrează în muncă tineri în baza unor contracte individuale de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial”, arată ANOFM.

Un job part-time răspunde nevoii de independenţă

De asemenea, pot beneficia de cei 250 de lei şi angajatorii care angajează tineri în baza unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei, potrivit legislaţiei. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. „Suma reprezentând stimulentul financiar se deduce de către angajator din contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj”, potrivit legii.

„În parcursul pentru independenţă şi luarea deciziilor din proprie iniţiativă, independenţa financiară ocupă un loc esenţial şi este un punct cheie de maximă atractivitate pentru tineri, mai ales că mulţi ani depind exclusiv de resursele financiare primite de părinţi. Ceea ce creează tensiuni şi frustrări. Astfel că un job pe vară, fie el şi part-time, răspunde perfect acestei nevoi de independenţă, de a dobândi, deţine şi cheltui banii personali după propriile preferinţe. Că statul şi companiile private le acordă facilităţi reprezintă un avantaj”, a declarat, pentru „Adevărul”, psihologul Mihai Copăceanu.

E important să intri în câmpul muncii cât mai repede

Şi Gabriel Chicioreanu, specialist în recrutare, a explicat pentru „Adevărul”, că mulţi studenţi din România obţin efectiv o adeverinţă de practică, dar nu muncesc efectiv.

„Sunt universităţi la care un student are nevoie de 180 de ore de practică. Un student cu atâtea ore de practică pe an ar trebui să ştie ceva când ajunge în companie. Dacă adeverinţa e doar o hârtie obţinută de la un angajator fără ca studentul să fi trecut pe acolo, normal că experienţa lui la final de facultate este redusă. Iar dacă punem la socoteală că nu face voluntariat şi nu se implică în activităţi extracurriculare, nu are multe şanse în faţa angajatorului. E important să intri în câmpul muncii cât mai repede, să te obişnuieşti cu programul de muncă, să te obişnuieşti să lucrezi alături de o echipă”, a arătat recrutorul.

Indemnizaţie de şomaj pentru 6 luni

Dacă nu vor să lucreze, absolvenţii instituţiilor de învăţământ care au minimum 16 ani, pot beneficia de indemnizaţie de şomaj pentru o perioadă de şase luni. Condiţia este ca aceştia să se înregistreze la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza căreia îşi au domiciliul, în cel mult 60 de zile de la data absolvirii, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.