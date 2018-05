Csaba Asztalos, preşedintele Consiliului pentru Combaterea Discriminării, la Adevărul Live. Vorbeşte despre criteriile după care instituţia dă amenzi

INTRĂ ÎN DISCUŢIE şi urmăreşte emisiunea în modulul Adevărul Live

Ultimul scandal în care a fost implicat CNCD este cel de luna trecută cu publicaţia de satiră Times New Roman. Concret, Consiliul a amendat site-ul cu suma 16.000 de lei pentru un articol defăimător la adresa femeilor din PSD. În faţa acestei decizii, conducerea publicaţiei a afirmat că CNCD se află sub controlul PSD, dar şi că va da în judecată instituţia.



În ultimul an CNCD a dat mai multe decizii favorabile oficialilor PSD. De pildă, în ceea ce o priveşte pe Viorica Dăncilă instituţia a hotărât că nu a discriminat persoanele cu autism atunci când i-a numit „autişti“ pe europarlamentarii care „dezinformează“ la Bruxelles. Favorabilă i-a fost şi decizia cu privire la afirmaţia jurnalistului Cristian Tudor Popescu în care compara coafura premierului cu un pavian cu mantie (o specie de maimuţă). CTP a fost amendat cu 1.000 de lei.



Pe de altă parte, fostul premier PSD, Mihai Tudose, a scăpat doar cu un avertisment de la Consiliu după ce a afirmat că dacă „steagul acela (secuiesc n.r.) flutură în vânt, toţi cei responsabili de acolo flutură şi ei lângă steag“. La fel a hotărât instituţia şi în privinţa senatorului PSD Şerban Nicolae, care i-a spus deputatei USR Cosette Chichirău că „are poze cu ea făcând sex anal“.