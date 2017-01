Abonamentele medicale în privat, deductibile din impozitul pe venit. Care sunt avantajele pentru angajaţi

Specialiştii spun că măsura e de bun augur, pe motiv că bolile pot fi depistate la timp, iar presiunea de pe sistemul public de sănătate va scădea.



Veste bună pentru angajaţii preocupaţi de starea lor de sănătate. Abonamentele la clinicile private vor fi considerate cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe venit în limita a 400 de euro pe an, după ce Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă în acest sens.



Măsura, care intră în vigoare de la 1 februarie, vine nu doar în sprijinul angajaţilor, ci şi în cel al angajatorilor şi are menirea de a pune mai puţină presiune pe umerii sistemului public de sănătate, în condiţiile în care angajaţii vor merge la controale pe baza abonamentului medical. Oficialii nu se aşteaptă însă la o creştere a numărului de abonamente medicale, dar consideră că astfel vor putea fi depistate în stare incipientă unele boli care pot pune în pericol viaţa pacientului.



Cum va fi scutit de la plata impozitului



„Sunt nişte servicii de care pacientul se poate folosi. O astfel de posibilitate va întări spiritul românilor de a apela la aceste deductibilităţi, pe de altă parte va fi o stimulare a operatorilor privaţi de sănătate pentru a se dezvolta. Aceste abonamente au mai degrabă un rol preventiv decât unul curativ. Cu ajutorul lor se poate identifica mai rapid o boală. Omul, dacă ştie că are abonament se duce şi îşi face analize sau merge la consultaţii. E ca o modalitate de screening. Cu siguranţă că va scădea presiunea de pe sistemul public, supraaglomerat în momentul de faţă”, a explicat, pentru „Adevărul”, doctorul Florin Buicu, preşedintele Comsiei de Sănătate din Camera Deputaţilor.



„Încheierea abonamentului costă, dar costul îl deduci fiscal”, a mai explicat medicul, precizând că banii respectivi rămân în buzunarul salariatului.



În prezent, doar puţin peste un milion de români beneficiază de un astfel de abonament. Iar numărul celor care au optat pentru o asigurare privată de sănătate este şi mai mic. Cele două produse, abonamentele medicale şi asigurările private acoperă nevoi diferite, motiv pentru care ele pot coexista, arată şi Cristian Hoţoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED).



Abonamentele acoperă integral zona de prevenţie



Astfel, în timp ce abonamentele acoperă integral zona de prevenţie şi educaţie medicală, asigurările private acoperă un risc medical, ele putând fi accesate, teoretic, atunci când un pacient se află într-o situaţie medicală gravă.



„Lucrăm de mai bine de un an la acest proiect. Însă mingea e la Ministerul Sănătăţii, care poate calcula costul real al serviciilor medicale şi numărul acestora. Atunci vom şti ce poate să acopere fondul unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) şi ce nu poate acoperi. E vorba de voinţă politică, dar această posibilitate de deducere a impozitului pentru abonamentele medicale este un pas înainte”, a explicat şi Eduard Dobre, directorul executiv PALMED.



Reprezentanţii pacienţilor sunt, totuşi, de altă părere. Din punctul lor de vedere, măsura luată de Guvern este una populistă, incorect fundamentată, prin care nu se va face altceva decât să se căpuşeze, în continuare, bani de la buget pentru servicii medicale neefectuate.



„E o asigurare mascată, vor plăti abonament fără să şi acceseze acele servicii. Noi nu suntem de acord cu deductibilitatea, e presiune a clinicilor private, care nu au demonstrat eficienţă în aceea ce priveşte protecţia sănătăţii angajaţilor. O altă problemă e faptul că Ministerul Sănătăţii nu a reglementat o strategie în zona asta şi nu a creat nişte pachete de sănătate. E un sistem parazitar, în care pacienţii vor fi captivi. Şi, nu va scădea presiunea pe sistemul de stat, când vor avea boli grave, tot în sistemul public merg”, a conchis Vasile Barbu, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor (ANPP).