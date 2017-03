Şoferii români, cei mai „mortali“ din Europa

România a rămas şi anul trecut ţara cu cel mai mare număr de decese rutiere, cu 97 de morţi la milionul de locuitori, în condiţiile în care Marea Britanie înregistrează doar 27 de astfel de decese la un milion de oameni. Asta arată cele mai recente statistici publicate de Comisia Europeană, potrivit cărora numărul morţilor de pe şosele a crescut în 2016 faţă de anul 2015, când existau 95 de victime la milionul de locuitori. Cele mai multe astfel de tragedii se produc din cauza infrastructurii deficitare de la noi. Dar de câţiva ani mai există un motiv care duce la accidente soldate cu morţi: agresivitatea şi neatenţia şoferilor români. „Pe lângă persoanele ucise în accidentele rutiere, sunt multe altele care suferă răni serioase şi care ajung să fie afectate pe viaţă. Mai exact, cele mai multe dintre victimele care rămân în viaţă au nevoie de spitalizare continuă şi de recuperare pe termen lung, ceea ce presupune eforturi majore pentru sistemele de sănătate şi cele de asistenţă socială”, arată psihologul Ionel Simionca, vicepreşedintele Asociaţiei PsihoTrafiQ.

„Din punct de vedere al vârstei, am observat o frecvenţă mai mare la tineri, atunci când vine vorba de agresivitate la volan. Aceştia îşi gestionează mai greu comportamentul agresiv din cauza lipsei de experienţă rutieră şi a indicelui de maturitate rutieră scazut, şi au tendinţa de a răspunde agresiv în trafic. În acest întreg proces, practica a demonstrat ca nu doar educaţia, cât mai ales propria raportare la maşina pe care o conduce poate genera un comportament agresiv. Acest lucru poate crea cogniţii disfuncţionale în raportarea şoferilor la trafic, deoarece simplul considerent că au o maşină puternică, masivă, le dă un sentiment de siguranţă şi nu iau în calcul siguranţa celorlalţi participanţi la trafic”, a explicat şi doctorul în psihologie Mihaela Rus.

Drumurile din mediul rural, cel mai mare pericol

În topul european, România este surclasată doar de Bulgaria, unde anul trecut au murit 99 de persoane în urma accidentelor rutiere, la fiecare milion de locuitori. „nu cifrele contează cel mai mult, ci vieţile pierdute şi familiile îndurerate. Chiar astăzi, pe drumurile din UE îşi vor pierde viaţa 70 de persoane şi de cinci ori mai multe persoane vor suferi accidente grave”, spune şi Violeta Bulc, comisar european pentru transport.

Potrivit cifrelor publicate de Comisia Europeană, discrepanţele între statele europene privind infrastructura şi siguranţa rutieră sunt majore, media europeană fiind de 50 de morţi la milionul de locuitori. Totuşi, potrivit experţilor, diferenţele dintre statele membre se reduc de la an la an. Olanda, Spania, Danemarca, Germania şi Irlanda se numără şi ele, alături de Marea Britanie şi Suedia, printre statele care au adoptat politici publice şi au investit în campanii de siguranţă ale participanţilor la trafic.

Însă persoanele care trăiesc în mediul rural sunt cele mai expuse la accidentele rutiere, tendinţă valabilă în întreg blocul european. Mai exact, 55% din accidentele mortale au loc pe astfel de drumuri, în timp ce 37% din numărul total al accidentelor produse în 2016 în UE au avut loc în oraşe. Doar 8% din acestea s-au petrecut pe autostrăzi, relevă acelaşi studiu întocmit de Comisia Europeană. În urma acestor accidente, 25.500 de europeni şi-au pierdut viaţa anul trecut şi alte 135.000 au suferit accidente grave care i-au lăsat cu sechele.

Alcoolul la volan, o problemă la români

46% din cei care au murit pe şosele erau şoferi sau pasageri în maşini, 21% erau pietoni, 14% se aflau pe motocicletă şi 8% pe bicicletă. Dacă în cazul celorlalte state principalul motiv al producerii accidentelor grave a fost neatenţia, în România 5% din accidentele rutiere mortale au fost provocate de şoferii care au consumat alcool înainte de a se urca la volan, susţin specialiştii Asociaţiei PsihoTrafiQ.

Potrivit acestora, reacţiile la volan ale şoferilor încetinesc simţitor direct proporţional cu creşterea alcoolemiei.

Astfel, la o alcoolemie de 0,3 la mie, şoferului i se înceţoşează imaginea şi nu mai estimează corect distanţele, la o alcoolimie de 0,5 la mie, i se micşorează viteza de reacţie şi nu mai estimează corect viteza cu care conduce. La o alcoolimie de sub 0,8 la mie, imaginea scade din claritate cu 10-20%, iar sub 1,1 la mie, acuitatea vizuală se reduce cu 20-30 de procente, timpii de reacţie cresc semnificativ, are tulburări de echilibru, nu poate vorbi coerent şi capacitatea de conducere este serios afectată.