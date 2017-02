Zi crucială la Curtea Constituţională. Cum ar putea intra în vigoare Ordonanţa 13, deşi a fost abrogată de Guvern

Curtea Constituţională (CCR) a judecat miercuri sesizările trimise de preşedintele Klaus Iohannis şi de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) ce vizau ordonanţa de urgenţă adoptată în miez de noapte de Guvernul Grindeanu, care a modificat Codul Penal şi Codul de Procedură Penală în interesul infractorilor. Atât Klaus Iohannis, cât şi CSM au reclamat faptul că Guvernul, prin adoptarea OUG nr. 13, a intrat peste atribuţiile Parlamentului, căci modificarea legislaţiei penale – un domeniu atât de sensibil - ar trebui dezbătută şi votată în Legislativ, nu adoptată pe repede-nainte, prin ordonanţă de urgenţă. CCR, care judecă strict în litera legii fundamentale, a respins argumentele aduse de preşedinte şi de CSM.

„Decizia Guvernului de a adopta Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală nu poate fi calificată ca un act de arogare a unor puteri, atribuţii sau competenţe care, potrivit Constituţiei, aparţin Parlamentului. Prin adoptarea acestui act normativ, Guvernul a exercitat o competenţă proprie, prevăzută în mod expres de prevederile art.115 din Legea fundamentală“, se arată în decizia Curţii. Articolul 115 din Constituţie, invocat de CCR, oferă dreptul Guvernului de a adopta ordonanţe de urgenţă. Aşadar, strict din punct de vedere constituţional, Guvernul a respectat legea. Însă modul netransparent prin care a adoptat OUG nr. 13, „noaptea, ca hoţii“, după cum au strigat protestatrii, rămâne în continuare o pată în CV-ul Guvernului, recunoscută chiar de premierul Sorin Grindeanu, care a decis, în final, abrogarea ordonanţei.

În afara argumentului privind încălecarea puterilor statului – Executivă şi Legislativă - CSM a mai reclamat faptul că nu şi-a dat avizul pe OUG nr. 13, aşadar ordonanţa, din punct de vedere tehnic, are carenţe legale, deci nu ar trebui să intre în vigoare. CCR a respins şi acest motiv, arătând că avizul CSM nu era obligatoriu. „Guvernul nu a împiedicat autoritatea judecătorească, reprezentată de Consiliul Superior al Magistraturii, să-şi realizeze o atribuţie constituţională privind avizarea actului normativ. Guvernul nu are obligaţia constituţională sau legală de a solicita avizul Consiliului Superior al Magistraturii în materia în care a legiferat, iar Consiliul Superior al Magistraturii nu are abilitarea legală de a emite un astfel de aviz“, au motivat magistraţii CCR.

În continuare, Curtea a arătat că avizul CSM este obligatoriu doar la proiectele de acte normative ce privesc “activitatea autorităţii judecătoreşti”. Iar în această categorie intră numai trei legi: actele normative privind statutul judecătorilor şi procurorilor; organizarea judiciară şi actele normative privind organizarea şi funcţionarea CSM. Deci avizul CSM ar fi fost obligatoriu dacă Guvernul ar fi decis să modifice prin OUG legislaţia ce viza „activitatea auorităţii judecătoreşti“. Cum Codul Penal şi Codul de Procedură Penală nu intră în această categorie, Guvernul a putut ocoli CSM, ceea ce a şi făcut. „Legea nu prevede obligaţia solicitării avizului Consiliului Superior al Magistraturii, astfel că exigenţa acestei autorităţi publice de a aviza acte normative care nu se circumscriu «activităţii autorităţii judecătoreşti» depăşeşte sfera atribuţiilor sale constituţionale“, este concluzia CCR.

Urmează dezbaterea pe fond

Decizia Curţii de a respinge cele două sesizări a fost luată cu majoritate de voturi, nu în unanimitate, ceea ce arată că au fost şi opinii diferite printre magsitraţi. În plus, judecătorul Petre Lăzăroiu, numit de fostul preşedinte Traian Băsescu, a fost absent de la şedinţă. Prezenţa sa ar putea fi decisivă în şedinţa de joi, când CCR va dezbate sesizarea Avocatului Poporului pe aceeaşi ordonanţă 13. Diferenţa dintre sesizările făcute de Iohannis şi CSM , pe de o parte, şi Avocatul Poporului, pe de altă parte, este foarte mare. Dacă în primul caz, Curtea a judecat doar un posibil conflict de natură constituţională între instituţii - Guvern şi Parlament, respectiv Guvern şi CSM – joi, CCR va judeca dacă maniera de adoptare şi textul ordonanţei nr. 13 sunt constituţionale sau nu. Pe scurt, dacă miercuri a judecat forma ordonanţei, joi CCR judecă fondul problemei, în condiţiile în care numai Avocatul Poporului – Victor Ciorbea - putea cere Curţii analiza pe text. Practic, decizia CCR de joi este crucială: va îngropa definitiv OUG nr. 13 sau o va readuce la viaţă.

Cum aşa? Potrivit legii, orice ordonanţă de urgenţă trebuie adoptată sau respinsă printr-o lege. Or, în acest moment, OUG nr. 13 se află în sertarele Parlamentului, în stare latentă. Dacă CCR va declara că este neconstituţională, majoiritatea PSD- ALDE din Parlament va respinge OUG nr. 13 printr-o lege, deci subiectul va fi închis. În schimb, dacă CCR va decide că OUG nr. 13 respectă Constituţia, PSD vaputea pune imediat proiectul pe ordinea de zi a plenului şi va adopta o lege de adoptare a ordonanţei. Aşadar, OUG nr.13 ar putea intra în vigoare, în ciuda faptului că a fost abrogată, ulterior, de Guvern printr-o altă ordonanţă de urgenţă, aceasta din urmă putând fi respinsă tot printr-o lege. Însă ambele legi de aprobare, respectiv de respingere a celor două ordonanţe vor putea fi atacate din nou la Curtea Constituţională atât de către parlamentari, cât şi de preşedinte.

Decizia CCR de joi este importantă în reconstruirea adevărului despre ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Liviu Dragnea, preşedinte PSD

Tăriceanu vrea ca miniştrii să nu poată fi anchetaţi

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, anunţă că va sesiza Curtea Constituţională în vederea constatării existenţei unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi Parchetul General. Potrivit lui Tăriceanu, conflictul a fost generat de acţiunea procurorilor DNA – care funcţionează sub autoritatea Parchetului General - de a ancheta circumstanţele în care a fost elaborat proiectul OUG 13. „Preşedintele Senatului consideră că, procedând la anchetarea oportunităţii, circumstanţelor şi împrejurărilor elaborării proiectului de act normativ, reprezentanţii Ministerului Public (Parchetul General- n.r.) au uzurpat unele dintre competenţele Guvernului, prin Ministerul de Justiţie, fapt care a condus la apariţia prezentului conflict juridic de natură constituţională, în sensul deciziilor CCR“, se arată în comunicatul transmis de Senat.

Călin Popescu Tăriceanu a criticat, marţi, ancheta DNA cu privire la adoptarea OUG 13, susţinând că aceasta reprezintă o imixtiune nepermisă a Parchetului în activitatea Guvernului. De asemenea, Tăriceanu a susţinut de nenumărate ori faptul că procurorii n-ar trebui să ancheteze deciziile miniştrilor, întrucât aceştia răspund politic.

Fostul secretar de stat din Ministerul Justiţiei, Oana Schmidt Hăineală, a fost audiată de procurorii DNA, în calitate de martor, în dosarul în care se fac cercetări legate de modul de elaborare a ordonanţei de urgenţă privind modificarea codurilor penale. În acelaşi dosar, luni a fost audiat şi fostul secretar de stat Constantin Sima, tot în calitate de martor.