Victor Ponta: SRI şi SIE m-au ajutat să guvernez bine

Victor Ponta a recunoscut că şi-a petrecut mai multe concedii cu fostul şef al SRI George Maior, cu care a fost în relaţii "apropiate".

"Nu mai suntem atât de apropiaţi, pentru că stăm pe alte continente, dar nu mă veţi auzi spunând eu ceva de rău vreodată de domnul Maior. M-a ajutat, nu doar George Maior ca persoană, m-au ajutat, repet, de la BNR, SRI, SIE, m-au ajutat, altfel nu putem să guvernez bine. Pe mine, instituţiile statului, cât am fost prim-ministru, vorbesc de SRI, SIE, BNR, Curte de Conturi, m-au ajutat în sensul în care nu să fac ceva rău sau ilegal, ci să guvernez bine. Eu le-am cerut să mă protejeze. Adică, spune-mi dacă vrea să mă caute cineva care are probleme, dacă vreau să numesc pe cineva în funcţie care are probleme, da, spuneţi-mi ca să nu greşesc", a spus Victor Ponta, care i-a recomandat şi premierului Sorin Grindenau să apeleze la protecţia serviciilor.

"Cum i-am zis lui Sorin Grindeanu: 'domn'e, n-ai voie să te duci la restaurant, că după aia te fotografiază'. În sensul ăsta trebuie să fii protejat, să nu greşeşti, să nu faci lucruri pe care nu le ştii, să nu te întâlneşti cu nu ştiu ce persoană dubioasă, să te provoace cineva, dar din punctul ăsta de vedere, e normal, dacă vrei să ai performanţă", a adăugat Ponta.