Victor Ponta, despre OUG 13 şi 14: Totul a fost o greşeală; dintr-o idee bună şi corectă s-a ajuns la un dezastru

„Operaţiunea asta declanşată în ianuarie cu ordonanţele 13, 14, cum să vă spun, zici că au scris-o ăialalţi. Mă uitam şi mă frecam la ochi, nu înţelegeam ce se întâmplă”, a afirmat Victor Ponta.

De asemenea, întrebat care ar fi greşelile făcute de Guvern în această perioadă, fostul premier a menţionat lipsa de asumare şi de comunicare.

„În primul rând, lipsa de asumare. Adică nu poţi să dai pe Iordache, nu crede nimeni, nu cred nici eu. Trebuia să fie domnul Dragnea, cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Grindeanu să spună, ziua în amiaza mare, domne de aia ne-au votat mulţi oameni. Al doilea lucru - explică de vrei să îndrepţi. Eu am citit de mai multe ori acea ordonanţă, după ce a fost publicată în presă. Şi dacă rămânea în vigoare, nu se întâmpla mai nimic, adică nu era o chestiune prin care să îndrepţi o chestiune reală”, a precizat social-democratul.

El a mai spus că nu a înţeles necesitatea termenului de 10 zile până când OUG 13 privind modificarea Codurilor penale ar fi trebuit să intre în vigoare.

„A treia chestie, dacă zici că e urgenţă, nu poate fi urgenţă în zece zile. Dacă nu e urgenţă, las-o lege în Parlament. Dacă pui zece zile, înseamnă că nu e urgenţă. Nu există urgenţă de zece zile. Urgenţa e de azi”, a opinat fostul premier.

Chestionat dacă abrogarea OUG 13 a fost o greşeală, Victor Ponta a susţinut că „totul a fost o greşeală”. „Nu a înţeles nimeni nimic. Dintr-o ideea bună şi corectă s-a ajuns la un dezastru. Când spune toată lumea: vedeţi că PSD a venit ca să apere hoţii şi tu faci exact o chestie care seamănă, noaptea, o chestie neclară, sigur că îi apeşi pe oamenii aceia exact pe ceea ce...”, a completat el.

Social-democratul a mai spus că liderul PSD, Liviu Dragnea „presta foarte bine la tablă” programul de guvernare, dar nu a explicat suficient ce se dorea prin adoptarea OUG 13.

„Liviu Dragnea presta foarte bine la tablă programul de guvernare. Eu nu am înţeles ce se întâmplă. Am înţeles că vrei să opreşti nişte abuzuri, dar nu mi-ai spus asta”, a conchis Victor Ponta.

Ponta: I-am spus lui Grindeanu că are o problemă: un avion condus de mai mulţi piloţi are toate şansele să se prăbuşească

Fostul premier Victor Ponta a declarat luni, la România TV, că i-a spus lui Sorin Grindeanu că are „o mare problemă”, în condiţiile în care un avion care este condus de mai mulţi piloţi are toate şansele să se prăbuşească rapid deoarece fiecare se bate pentru "manşă", făcând astfel referire la liderul PSD, Liviu Dragnea, preşedintele Klaus Iohannis şi primul-ministru.

Întrebat dacă el l-ar fi pus premier pe Sorin Grindeanu, Victor Ponta a spus că „ar mai fi aşteptat un pic”. „Dintre miniştrii Guvernului, l-aş mai fi lăsat un pic. Eu nu cred că a venit Grindeanu la domnul Dragnea şi a zis: «şefu, puneţi-mă pe mine»”, a completat social-democratul.

Ponta a susţinut că Sorin Grindeanu are „o mare problemă”, deoarece un avion nu poate fi condus de mai mulţi piloţi pentru că fiecare se bate pentru manşă.

„Ideea că mă duc eu să îi spun lui Grindeanu cum să se bată cu Dragnea nu e adevărată. Are o mare problemă pe care i-am spus-o. De principiu, un avion care are doi piloţi, de aia unul e pilot şi altul copilot, are mari şanse să aibă probleme la decolare, la aterizare, la drum că se bat ăia doi pe manşă (...) Are o primă problemă avionul acesta în România cu doi piloţi”, a subliniat fostul premier.

Întrebat care sunt cei doi piloţi, el a spus că preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Sorin Grindeanu.

„Preşedintele categoric care vrea să fie preşedinte jucător. Modelul lui e Băsescu să decidă el tot. Domnu Iohannis îi mai ia şi manşa lui Grindeanu, îi mai trage de ea”, a răspuns deputatul PSD.

El a susţinut că, oricât de bine s-ar înţelege Sorin Grindeanu cu Liviu Dragnea, avionul nu poate fi condus de mai mulţi piloţi.

„Oricât de bine se înţelege cu Liviu Dragnea...Deci o coabitare în trei, un avion cu trei piloţi, din punctul meu de vedere, are toate şansele să se prăbuşească rapid. Cum să se prăbuşească? Nu cu proteste sau cu ordonanţe. Pentru că această ţară, motoarele unei ţări sunt economia, investiţiile, fondurile europene, bugetul, încasările la buget, situaţia din energie şi după ia sănătate, educaţie, medicamentele. Nimeni nu s-a ocupat în aceste două luni de aceste probleme pentru că nu au putut, săracii”, a conchis Victor Ponta.