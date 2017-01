USR a redactat moţiunea simplă împotriva lui Iordache şi a trimis o scrisoare Comisiei Europene pe tema graţierii

"Ce ni se propune azi este o derogare de la statul de drept. Oameni care au greşit nu mai sunt pedepsiţi. Chestiunea asta este cu atât mai gravă când vorbim de furt din banii publici (...) Soluţia pentru supraaglomerarea penitenciarelor este construcţia de penitenciare, nicidecum amnistie şi graţiere", a spus Nicuşor Dan.

El a afirmat că parlamentarii USR au semnat această moţiune, iar preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a dat asigurări că şi liberalii vor semna iniţiativa.

Deputatul USR Iulian Bulai a anunţat că USR a adresat o scrisoare Comisiei Europene, în care critică intenţia de graţiere.

"Am anula efortul de 10 ani de muncă în folosul democraţiei (...) Ca ţară ne-ar fi ajutat foarte mult dacă nu am fi fost puşi sub supraveghere atentă, datorită ultimelor dezvoltări în domeniul justiţiei. În acest sens, în cursul dimineţii parlamentarii USR au trimis o scrisoare deschisă atât preşedintelui Comisiei Europene, domnului comisar pentru Afaceri Interne şi doamnei comisar pentru Justiţie", a spus el.

Deputatul a spus că scrisoarea prezintă textul ordonanţelor, precum şi contextul în care ele au fost pregătite.

"Am decis să ne adresăm Comisiei Europene pe această problemă deoarece considerăm că este foarte important să avem susţinere în momente de criză din partea partenerilor şi prietenilor noştri de la Bruxelles. Interesul USR este de a progresa în procesul necesar acceptării României în spaţiul Schengen, dar considerăm că este foarte important ca rapoartele MCV să reflecte pe deplin realitatea din România", a spus Bulai.

Liderii USR au mai comentat că situaţia "este foarte tulbure" în România în acest moment şi au criticat şi declaraţiile lui Călin Popescu Tăriceanu, privind intenţia de a denunţa unilateral Mecanismul de Cooperare şi Verificare în justiţie.