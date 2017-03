„Nu se va stabili o ideologie a partidului la congresul de la Cluj“, a spus liderul USR. Clar? Dacă n-ar fi urmat şi alte declaraţii, poate ar fi fost de înţeles, dar ce a spus în continuare i-a băgat în beznă pe susţinătorii partidului şi frizează ridicolul. Mai precis, USR nu o să aibă ideologie, dar va acţiona pentru coagularea forţelor de dreapta, alături de PNL şi de viitoarea formaţiune a lui Dacian Cioloş. Pe bune? Cum? Pe ce baze? Poate un partid fără ideologie să participe la o construcţie politică care este, în esenţă, ideologică? Vor fi PNL şi Dacian Cioloş disponibili să participe alături de un partid, aflat într-un vid doctrinar, la formarea unei alianţe care să constituie o alternativă la politicile inconştiente de stânga promovate de guvernul PSD-ALDE care aruncă bugetul tăţii în aer?

Prin nediscutarea doctrinei partidului, Nicuşor Dan pune în pericol viitorul USR, pentru a salva un prezent care nu mai poate aduce nimic în plus din punct de vedere politic şi electoral.

Partidul fără ideologie, dar care acţionează ideologic susţinând unitatea dreptei, ar fi o inovaţie cu adevărat unică în viaţa politică, revoluţionară. Mă tem, însă, că altceva se ascunde în spatele acestei indecizii ideologice a liderul USR. Este vorba de frică. Nicuşor Dan nu are nimic concret de transmis despre viitorul doctrinar al USR, pentru că n-are idee ce se va întâmpla cu USR. Este liderul unei construcţii politice care n-are cap şi n-are coadă. Este şef peste grupări de socialişti, de ecologişti, de conservatori, de liberali etc. Conduce o grupare extrem de eterogenă, care se poate rupe oricând. De aici şi frica de a defini ideologic partidul. Acesta este motivul pentru care amână o decizie în acest sens, o decizie foarte importantă care este aşteptată de majoritatea membrilor partidului. Unii ar crede că Nicuşor Dan este un politician abil care vrea să păstreze unitatea USR, dar adevărul este că USR în actuala formulă (a grupărilor menţionate mai sus) nu poate funcţiona ca partid şi nu poate oferi un program de guvernare coerent, iar acest lucru va duce la pierderea credibilităţii în rândul alegătorilor săi. Prin nediscutarea doctrinei partidului, Nicuşor Dan pune în pericol viitorul USR, pentru a salva un prezent care nu mai poate aduce nimic în plus din punct de vedere politic şi electoral. Un partid fără ideologie este o formă fără conţinut. Un trup fără suflet.

Definirea ideologică a USR ar fi simplificat şi ecuaţia negocierilor cu Dacian Cioloş. Este cunoscut faptul că fostul premier a precizat, într-o discuţie avută în ianuarie cu parlamentarii USR, că aşteaptă să vadă pe ce traseu doctrinar se va înscrie acest partid pentru a lua o decizie privind intrarea în rândurile sale. O orientare a USR pe dreapta eşicherului politic ar fi fost pe placul lui Dacian Cioloş, însă amânarea discuţiei în cadrul USR îl obligă pe fostul premier să anunţe crearea unui nou partid de centru-dreapta, care va muşca masiv din electoratul USR. Cioloş nu mai poate aştepta să se implice activ în politică, deoarece pentru o construcţie serioasă care să particpe la alegerile europarlamentare din 2019 are nevie de cel puiţin doi ani de muncă.

P.S. – Din interviul de la Adevărul Live am aflat şi că liderul USR a pierdut, de când face politică, câţiva prieteni, doi dintre ei fiind soţii Sergiu Morianu şi Clotilde Armand. Păcat: un prieten care-ţi spune adevărul în faţă îl câştigi greu, în timp ce colegi de partid mieroşi cu statut de traseist sau cu interese financiare se găsesc la tot pasul. Iar liderul USR începe să fie din ce în ce mai înconjurat de astfel de mieroşi. Unii dintre ei îi şoptesc la ureche că, dacă ar bate palma cu Dacian Cioloş, ar trece pe locul doi în partid şi n-ar mai fi preşedinte. Să fie şi asta un motiv pentru care nu s-a dorit o înţelegere pe baze doctrinare cu Dacian Cioloş?