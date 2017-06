USR, după un an în Primăria Capitalei: Consilierii nu sunt altceva decât o maşină de vot. E o tiranie a majorităţii PSD-ALDE

USR a prezentat raportul "Un an in sistem", alături de parlamentarii Mihai Goţiu, Claudiu Năsui, Cristian Ghica şi Cristina Prună, dar şi de fostul lider Nicuşor Dan.

Roxana Wring, consilieră în cadrul CGMB şi fostă candidată la primăria Sectorului 1 din partea USR, a criticat "tirania majorităţii" PSD-ALDE în Consiliu.

"Ce se întamplă la Primăria Capitalei? Tirania majorităţii. PSD şi ALDE aveau majoritate absoluta. (...) Numai cei care stau la prezidiu se pot adresa sălii la şedinţele Consiliului General. Numai invitaţii doameni Firea au voie să vorbească de la pupitru. În rest, consilierii stau pe scaune, cu spatele la public. Primarul general blochează orice dezbatere", a spus ea.

Wring a acuzat şi faptul că Firea blochează accesul publicului la şedinţele Consiliului.

"Participarea la şedinţe stă în pixul doamnei Firea. Chiar dacă cetăţenii se înscriu pentru a participa la şedinte, ei nu sunt lăsaţi să intre. Locurile sunt ocuparte de funcţionarii primăriei cu o oră înainte de şedinţe. Consilierii nu sunt altceva decât o maşină de vot", a spus Wring.

O altă critică a fost legată de faptul că nu li se acordă timp de vorbire consilierilor USR, care au doar 3 minute la dispoziţie, şi li se taie microfonul, pe când Firea poate vorbi "oricând şi oricât"

"În timp ce noi expunem argumente, consilierii majorităţii vociferează şi strigă vot, vot", mai spune Wring.

Ea afirmă că PSD şi Gabriela Firea blochează şi proiectele opoziţiei, care sunt "ţinute la sertar".

Roxana Wring a spus că USR a reuşit însă în ultimul an să facă progrese la nivelul CGMB şi al Primăriei, filmând şedinţele Consiliului, care sunt acum transmise live pe Facebook.

"Am interpelat de 560 de ori şi am pus peste 350 de întrebări. Am depus 74 amendamente şi am economisit 8 milioane de euro pe o aşa zisă eroare materială. Am atacat în instanţă înfiinţarea firmelor Primăriei de către dna. Firea. Am făcut plângeri penale şi pentru calomnie pe numele doamnei primar, care a zis la un interviu că USR ar fi făcut numai scandal şi ca am fi lovit un poliţist local. Suntem în Consiliu, rezistăm şi facem o opozitie transparentă", a afirmat Wring.