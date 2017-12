Un ministru PSD îl pune la zid pe ambasadorul Canadei: Vă depăşiţi atribuţiile şi dezinformaţi. Care protestatari? Sunt lozinci lipsite de fond

Redăm integral postarea ministrului Ilan Laufer

„Excelenta Voastra, domnule ambadador Kevin Hamilton,

Sunt, si eu , la randul meu, "ingrijorat" de modul si felul in care va depasiti atributiile pentru care ati fost acreditat sa reprezentati tara dumneavoastra, Canada, pe teritoriul Romaniei.

Prin declaratia si comportamentul dumneavoastra, va implicati in politica interna a Romaniei, ceea ce va este strict interzis prin Conventia de la Viena, Constitutia Romaniei si legea 269/2003 Art 50 litera f) care le interzice membrilor corpului diplomatic şi consular al României, si ma gandesc ca este reciproc valabila: "f) să declare sau să participe la greve, precum şi la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic", ceea ce este, evident, in afara statutului dumneavoastra de diplomat.

Nu doar ca va puneti intr-o lumina prosta, dar si dezinformati. Prin urmare instigati la o ruptura in societatea romaneasca. Atata vreme cat nu spuneti cu subiect si predicat care paragraf sau litera din aceste legi va ingrijoreaza si citez: "Multe părţi din pachetul de legi amintit par că vor inversa acest proces ( de evolutie pozitiva). De aceea înţelegem pe deplin nemulţumirile protestatarilor”.

Care protestatari? Unii sunt pro altii sunt contra! Aceste afirmatii nu doar "par", ci sunt lozinci lipsite de fond si forma! Eu, fiind "ingrijorat", v-am mentionat clar cu subiect si predicat care este articolul si legea pe care dumneavoastra le incalcati cu aceste afirmatii nefericite si anti constitutionale.

In statul de drept, acela pe care dumneavoastra incercati sa il aparati prin aceasta "ingrijorare" si in urma unei asemena declaratii (care instiga romani contra romani si amestecul dumneavoastra in politica interna a unui stat suveran membru deplin al EU si NATO), apare urmatoarea situatie tot conform Legii 269/2003, art 51 (1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României încetează în următoarele cazuri. Iar eu ma gandesc ca aceasta situatie este aplicabila reciproc: litera e) încetarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) şi b) ori nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 32 sau a interdicţiilor prevăzute la art. 50. Deci dvs incalcati art 50 litera f).

Mai vreau sa va spun ceva: cei care au contribuit la evolutia Romaniei in ultimii 27 de ani sunt cetatenii Romaniei. Ei au ales un Parlament reprezentativ si legitim, asa cum este si Parlamentul actual.

In Romania exista toate instrumentele democratice necesare pentru o dezbatere ampla pe marginea legilor justitiei, iar forumul suprem care va decide forma finala, nu sunt nici protestatarii pro sau contra acestor legi, nici ONG-urile, nici ambasadele straine, ci doar Parlamentul ales in mod legitim si constitutional!

Am jurat sa apar integritatea sipirituala si teritoriala a Romaniei si ma vad obligat sa reactionez la asemenea declaratii care pun in pericol valorile pe care mi-am asumat sa le apar si sa le respect prin juramant!“, a scris Laufer pe Facebook.

Ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton, a declarat marţi, la Iaşi, că ţara sa, alături de alţi parteneri internaţionali, este îngrijorată de modificările la legile justiţiei, susţinând că înţelege „pe deplin” nemulţumirile oamenilor care ies în stradă