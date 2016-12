Traian Băsescu: „Ce crezi că spun aliaţii noştri despre desemnarea lui Shhaideh? Crăciun fericit, Dragnea!“

Traian Băsescu îi propune preşedintelui PSD un exerciţiu de imaginaţie legat de propunerea pentru postul de prim-minstru.

„Să presupunem că eu, Traian Băsescu, aş fi fost în situaţia de a propune un Prim-ministru. Să presupunem că aş fi propus numele unei prietene apropiate, chiar al unei finuţe, cu o excelentă reputaţie profesională, dar cu zero experienţă politică, după ce toată campania aş fi atacat ideea de tehnocrat în guvern şi mi-aş fi exhibat creştinismul ortodox. Să presupunem că soţul doamnei propuse de mine ar fi fost sirian, cu cetăţenia obţinută peste rând (precum Omar Haisam - vajnic PSD-ist sirian), simpatizant deschis al organizaţiei teroriste Hezbollah, dar şi al regimului sirian al lui Bashar al-Assad (...) Ce ai fi spus tu, propagandiştii PSD , «patrioţii» de serviciu, Bolcaş, Abraham, Roşca Stănescu, Pelican, Troncotă, Pricină, Hadăr etc, etc.? Probabil că eticheta de «trădător de neam şi ţară» ar fi fost una dintre cele mai blânde”, a scris Băsescu pe Facebook.

În al doilea rând, fostul preşedinte îl avertizează pe Liviu Dragnea asupra consecinţelor pe plan extern în cazul în care Shhaideh devine prim-ministru. „Ce crezi că spun aliaţii noştri din NATO şi UE despre o astfel de desemnare? Cum crezi că stăm cu încrederea? Crăciun fericit, Dragnea!”, a conchis preşedintele.