Tăriceanu, avertisment pentru Iohannis: Preşedintele trebuie să dea curs cererii de revocare a şefei DNA

„Mă bucur că această decizie, speram că aşa va fi, dar am aşteptat cu nerăbdare să vedem punctul de vedere exprimat de CCR, că limpezeşte în acest fel unele din lucrurile care în trecut au creat confuzie şi controverse. Am văzut foarte multe confuzii făcute de cei care chiar poate pretindeau că au ceva cunoştinţe de drept constituţional. Decizia privind revocarea – care este luată de ministrul Justiţiei – nu poate să fie contrazisă de preşedinte. Preşedintele trebuie să dea curs cererii de revocare care o priveşte pe şefa DNA“, a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele ALDE spune că CCR a întărit prin această decizie poziţia Guvernului şi a ministrului Justiţiei, subliniind că Ministerul Public funcţionează sub atutoritatea ministrului Justiţiei. „CCR, astăzi, face să întărească poziţia Executivului, a ministrului Justiţiei în ceea ce priveşte relaţia instituţională între ministrul Justiţiei şi Ministerul Public. CCR subliniază că Ministerul Public funcţionează sub autoritatea ministrului Justiţiei, aşa cum este trecut în mod explicit, clar şi fără echivoc în Constituţie şi preşedintele nu are un rol decât solemn şi de a da greutate şi legalitate deciziei de numire şi de revocare în cazul procurorilor. Vorbim de legislaţia în vigoare în momentul de faţă. Preşedintele nu poate să aibă un rol decisiv nici în numirea, nici în revocarea, aprecierea funcţionării Ministerului Public şi a procurorilor revine ministrului Justiţiei”, a mai explicat acesta.

Şeful statului mai precizează că ziua de astăzi este foarte importantă în ceea ce înseamnă consolidarea caracterului republican al democraţiei parlamentare a României. „Astăzi este un moment foarte important în ceea ce înseamnă din punctul meu de vedere consolidarea caracterului republican al democraţiei parlamentare a României. Foarte multă vreme am auzit discuţii despre România ca republică semiprezidenţială, plecându-se de la ideea că preşedintele este votat direct. Acesta nu este un criteriu definitoriu, ci este vorba de atributele preşedintelui”, a mai spus el.

Întrebat ce va face coaliţia PSD-ALDE dacă preşedintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Codruţei Kovesi, Tăriceanu a precizat: „Deciziile Curţii sunt obligatorii pentru toată lumea şi ele trebuiesc aplicate, deci ele sunt valabile şi pentru preşedinte. Preşedintele face parte din arhitecutra constituţională şi el nu se poate sustrage de la aceste obligaţii care îi revin, cu atât mai mult cu cât preşedintele este garantul respectării Constituţiei“.