Tăriceanu, atac la adresa lui Kovesi: Înregistrările cu şefa DNA arată că avem de-a face cu o vânătoare de lideri politici. Iohannis să ia atitudine

„Aceste înregistrări fac să confirme o serie de lucruri pe care le spun de peste doi ani de zile, şi anume că în România, în domeniul justiţiei, avem grave abuzuri şi derapaje de la lege, că avem de-a face cu o justiţie selectivă, că avem de-a face cu o vânătoare de lideri politici, că nu funcţionează prezumţia de nevinovăţie. Aş vrea să subliniez care pare să fie obiectivul principal al şefei DNA, şi anume vânătoarea de figuri politice importante care să creeze impact media şi să amplifice percepţia defavorabilă asupra României de corupţie generalizată şi al doilea lucru insatisfacţia că a scăzut numărul cazurilor care au fost deferite justiţiei”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele ALDE a mai spus că principalii responsabili de situaţia creată de Laura Codruţa Kovesi sunt Consiliul Superior al Magistraturii şi preşedintele Iohannis care, în opinia sa, ar trebui să ia atitudine.

„Principalul rol îi revine fără îndoială CSM, care are o responsabilitate de care de multe ori până în prezent s-a derobat şi a lăsat ca aceste grave abuzuri să se întâmple, cu toate că eu sunt convins că erau la curent. Şi mai are cineva o responsabilitate foarte mare: cel care a semnat numirea doamnei Kovesi în această funcţie. Cred că preşedintele, în mod logic, ar trebui să ia atitudine şi să aibă o reacţie faţă de aceste lucruri grave care se întâmplă în domeniul justiţiei şi care ne arată de fapt, o dată în plus, ceea ce vedem că apare din ce în ce mai des în public: un sistem de putere paralel în care doamna Kovesi deţinea şi deţine un rol extrem de important, călcând în picioare principiile esenţiale ale democraţiei”, a mai spus Tăriceanu.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, luni dimineaţă, că a sesizat Inspecţia Judiciară, în urma înregistrărilor cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. De asemenea, Inspecţia Judiciară a anunţat că s-a autosesizat în acest caz.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Inspecţiei Judiciare, Alexandru Bogdan, a declarat, luni, pentru News.ro că instituţia s-a sesizat din oficiu, în urma apariţiei înregistrărilor de la postul Romania TV, făcându-se verificări prealabile ”pentru stabilirea existenţei unei eventuale abateri disciplinare”.