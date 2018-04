Surse: Premierul Viorica Dăncilă pleacă săptămâna viitoare în Israel. Miza vizitei: mutarea ambasadei la Ierusalim. Teodor Meleşcanu se împotriveşte

Surse guvernamentale au declarat pentru „Adevărul“ că premierul Viorica Dăncilă va pleca miercurea viitoare în Israel. „A mutat marţi şedinţa de guvern, iar miercuri va fi în Israel, pentru a purta primele discuţii cu premierul Benjamin Netanyahu despre mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim“, au declarat sursele citate pentru „Adevărul“.

În şedinţa de ieri a Executivului, Ministerul de Externe a prezentat chiar un proiect de Memorandum care viza mutarea Ambasadei. Sursele citate susţin că documentul a fost susţinut în şedinţa de Guvern de secretarul de stat George Ciamba, unul dintre apropiaţii lui Liviu Dragnea. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a refuzat să comenteze dacă Executivul a adoptat Memorandumul, în ciuda insistenţelor jurnaliştilor. Contactat de stiripesurse.ro, secretarul de stat în MAE, George Ciamba, a refuzat să comenteze: „Nu vreau să vorbesc despre asta“.

„Mutarea Ambasadei este o problemă sensibilă de politică externă care nu poate fi rezolvată de un secretar de stat, mai mult pe ascuns, printr-un Memorandum, pentru că aşa vrea Dragnea“, a comentat unul dintre diplomaţii de carieră din MAE pentru „Adevărul“.

De altfel, surse politice au declarat că ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, nu susţine mutarea Ambasadei la Ierusalim. „Nu întâmplător în Guvern s-a discutat despre Memorandum fix când Meleşcanu era plecat din ţară“, au explicat sursele citate. Ministrul de Externe se află zilele acestea într-o vizită oficială în Libia, iar cel care i-a ţinut locul la şedinţa de Guvern a fost George Ciamba.

Trump a dat tonul

Şi Herman Berkovits, medicul personal de origine română al premierului israelian Benjamin Netanyahu, numit zilele trecute consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă, susţine mutarea Ambasadei României. „Ierusalimul este capitala milenară a Israelului, a poporului evreu. Noi ne-am rugat timp de generaţii să ne putem întoarce în Ierusalim. Este foarte important că preşedintele Americii, Donald Trump, a recunoscut acest fapt şi în curând va muta Ambasada SUA în Ierusalim“, a declarat Herman Berkovits într-un interviu pentru „Adevărul“.

Decizia preşedintelui american Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului a reaprins vechiul conflict din zonă. Sute de palestinieni au protestat, în decembrie, imediat după anunţul lui Trump, în Cisiordania şi Fâşia Gaza.

Ierusalimul este extrem de controversat din punct de vedere politic. Israelul spune că e capitala sa, cu tot cu partea de est, pe care a ocupat-o în 1967. Palestinienii, în schimb, susţin că Ierusalimul de Est e capitala lor.

Dragnea: „Să zicem că noi ne mutăm capitala la Braşov“

În decembrie anul trecut, la scurt timp după anunţul lui Donald Trump, liderul PSD, Liviu Drganea, a cerut MAE să mute şi capitala României în Ierusalim. „MAE trebuie să ia în serios lucrul ăsta şi are toată capacitatea instituţională şi nu numai să facă o analiză serioasă. Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Israelul este un stat suveran şi are aceleaşi drepturi pe care le avem şi noi în interiorul statului. În Israel ambasadele sunt în Tel Aviv, instituţiile centrale sunt în Ierusalim. În fiecare dimineaţă ambasadorii vin la Ierusalim, seara se duc înapoi. Dacă Israelul îşi va muta capitala în mod oficial la Ierusalim, noi o să stăm cu ambasada la Tel Aviv? Să zicem că noi ne mutăm capitala la Braşov. Ambasadele o să rămână în Bucureşti?”, spunea Dragnea.

Amal Jado, secretar de stat pentru Afaceri Europene în Ministerul palestinian de Externe, a exprimat furie în legătură cu declaraţiile făcute de preşedintele Camerei Deputaţilor din România, liderul PSD Liviu Dragnea, privind posibilitatea mutării Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Oficialul palestinian a atras atenţia că o astfel de hotărâre ar încălca reglementările internaţionale, inclusiv rezoluţii ONU, în special Rezoluţia 478 a Consiliului de Securitate ONU, intrând în contradicţie şi cu poziţia Uniunii Europene privind statutul oraşului Ierusalim.

România nu are ambasador în Israel

La mijlocul lunii martie, preşedintele PSD Liviu Dragnea i-a cerut ministrului de Externe, Teodor Meleşcanu, să vină cu o propunere pentru funcţia de ambasador în Israel, neocupat de mai bine de un an. Potrivit unor surse diplomatice, prima şansă pentru a pleca la Tel Aviv o are Monica Gheorghiţă, secretar de stat în MAE pentru Afaceri Globale, promovată în funcţie în ianuarie 2017 de guvernarea PSD. Monica Gheorghiţă a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, are un master în relaţii internaţionale la SNSPA şi un doctorat în ştiinţe militare la Academia SRI, sub îndrumarea profesorului Cristian Troncotă. Surse diplomatice o descriu succint: „E foarte obedientă, dar profesionistă“. Vorbeşte fluent engleză, franceză, spaniolă şi are cunoştinţe de germană şi de chineză.