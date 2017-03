Stenogramă. Dispută între Tăriceanu şi Ghinea pe tema „subminării rolului Parlamentului“. Ce au spus Dragnea şi Predoiu

În şedinţa Birourilor Permanente din 13 februarie, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a cerut ca cele două Camere să adopte o declaraţie comună care să ateste faptul că „nu are nimeni dreptul să uzurpe autoritatea legislativă a Parlamentului“. Propunerea preşedintelui Senatului a venit în contextul în care Guvernul abrogase, la presiunea străzii, ordonanţa 13, iar majoritatea PSD din Parlament refuză să adopte şi o lege de respingere a OUG 13, pe motiv de redundanţă. În şedinţă, deputatul USR Cristian Ghinea a susţinut că „dacă a subminat cineva Parlamentul, Guvernul a fost acesta“, penru că a ales să modifice legislaţia penală prin ordonanţă de urgenţă, nu prin lege, în Parlament. Deputatul PNL Cătălin Predoiu a găsit „extrem de substanţială“ propunerea lui Tăriceanu, dar a cerut amânarea discuţiei cu o săptămână, părere susţinută şi de liderul PSD Liviu Drganea.

Domnul Călin Popescu-Tăriceanu (ALDE): Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vă solicit să suplimentăm ordinea de zi cu un proiect, în această fază, o declaraţie comună a celor două Camere, pe care o aveţi în faţa dumneavoastră, v-a fost distribuită, o declaraţie pe care eu consider că Parlamentul ar trebui să o adopte, ca urmare a deciziilor pe care Curtea Constituţională le-a luat în data de 8 februarie şi care subliniază şi statuează rolul Parlamentului, ca singură putere legiuitoare, şi care vorbeşte, de asemenea, foarte clar şi ne dă, după părerea mea, posibilitatea şi ne creează, aş spune, chiar şi obligaţia de a atrage atenţia că nu are nimeni dreptul să uzurpe autoritatea legislativă a Parlamentului, singura autoritate legislativă a ţării. Şi vă supun atenţiei această declaraţie şi cu rugămintea, solicitarea, de a o include pe ordinea de zi, pentru a fi adoptată de plenul şedinţei de astăzi.

Domnul Marian-Cătălin Predoiu (PNL): Am primit declaraţia acum, la începerea şedinţei, şi observ că este extrem de substanţială, ridică o serie de probleme într-adevăr importante pentru funcţionarea statului; una dintre ele a menţionat-o chiar domnul preşedinte al Senatului, respectiv rolul Parlamentului, dar am văzut şi alte paragrafe care tratează şi relaţiile dintre puteri, relaţia cu Preşedintele României, şi aşa mai departe. Concret, solicitarea este de a amâna discuţia pentru şedinţa următoare, astfel încât să o putem supune şi noi atenţiei Grupului parlamentar al PNL această scrisoare extrem de consistentă, pentru a ne forma un punct de vedere, într-un mod constructiv.

Domnul Cristian Ghinea (USR): Domnule preşedinte, o solicitare similară, o amânare, este inacceptabil să primim un document atât de consistent şi de lung cu un minut înainte de începerea şedinţei şi consider că este aproape hazliu că această declaraţie vorbeşte de acţiuni concertate de subminare a rolului şi prestigiului Parlamentului, când problema a plecat de la faptul că Guvernul a dat o ordonanţă de urgenţă. Adică, dacă a subminat cineva Parlamentul, Guvernul a fost în cazul acesta. Dar o să facem discuţia pe substanţă. Sper că nu astăzi, şi nu la acest mod.

Domnul Remus Mihai Goţiu (USR): Tot în sensul amânării luării unei decizii pledez şi cu un alt argument pentru că, dacă tot discutăm despre reinventarea rolului Parlamentului sau despre imaginea Parlamentului, tocmai astfel de decizii luate de pe o oră pe alta, consider că sunt cele care duc la subminarea imaginii acestei instituţii şi faptul că dezbaterea nu este reală, nu reuşeşte să fie reală în câteva ore.

Domnul Eugen Tomac (PMP): Şi noi considerăm că trebuie să tratăm cu maximă seriozitate acest subiect, în condiţiile în care vedem că societatea este destul de scindată şi avem nevoie de multă prudenţă în această perioadă. Deci, un asemenea document trebuie analizat cu multă seriozitate, în condiţiile în care văd că aici sună foarte clar: Parlamentul îşi reafirmă supremaţia politică faţă de toate celelalte instituţii publice. Şi doreşte să-şi exercite cele trei funcţii fundamentale: de reprezentare, legislativă, precum şi funcţia de control al Executivului. Deci, e important ca acest document să fie analizat şi de noi cu multă atenţie.

Domnul Vlad-Tudor Alexandrescu (USR): Domnule preşedinte, în spiritul transparenţei care trebuie să guverneze activitatea Parlamentului României, întrebarea mea este dacă această declaraţie a fost pusă deja pe site-ul Senatului şi al Camerei Deputaţilor, dacă ea a putut fi studiată de deputaţi şi senatori, astfel încât să fie supusă plenului. Cred că nu trebuie să fim luaţi prin surprindere, există o transparenţă instituţională; măcar există şi un intranet, dacă ea nu trebuie supusă deocamdată publicului larg, şi cred că nu se poate pune problema transmiterii de la Biroul permanent către plen într-un interval de două-trei ore.

Domnul Liviu Dragnea (PSD): Am acelaşi punct de vedere. Este o declaraţie cu care eu sunt de acord, dar este o declaraţie plină de foarte multă substanţă şi cred că este nevoie de dezbatere şi cred că şi domnul preşedinte Tăriceanu este de acord cu asta. O să-l rog, de asemenea, să şi aibă o intervenţie.

Domnul Călin Popescu-Tăriceanu (ALDE): Dragi colegi, am auzit aici remarci care mie mi se par, cel puţin unele, deplasate, dacă nu totuşi bizare. Un domn a spus că este o chestiune hazlie. Altcineva a spus că suntem luaţi prin surprindere. Dragi colegi, reafirmarea unor principii fundamentale care sunt înscrise în Constituţie nu cred că justifică luarea prin surprindere a nimănui. Aici nu sunt invenţii politice, ci numai urmărim să clarificăm rolul şi raportul între puterile din stat, pe care din păcate, în ultima vreme o serie de instituţii sau persoane, am văzut fie că-l desconsideră, fie că nu-l cunosc. Deci, este o punere la punct necesară, dacă vrem cu toţii, şi bănuiesc că instituţia din care faceţi parte şi pe care doriţi să o reprezentaţi în egală măsură trebuie să fie apărată de ingerinţe care sunt anormale şi care într-o democraţie nu pot să rămână nesancţionate. Nu am nimic împotrivă, ca să luaţi un timp de analiză şi de discuţie. Este foarte bine, sunt foarte încântat că doriţi acest lucru, şi vă urez succes.