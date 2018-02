Articol preluat din Dilema veche

România e ţinta unei subversiuni planetare. Avem în toate punctele de pe glob, în toate organizaţiile internaţionale care contează (precum şi în „infiltraţii“ lor din ţară), duşmani sîngeroşi, al căror program e ştergerea României de pe faţa pămîntului, prin dezmembrare, epuizarea resurselor, calomnii manipulatorii, intrigi oculte. Sîntem singuri, o insulă de nefericire, într-o mare de ostilitate. Să facem un rapid inventar. Care sînt instrumentele malefice ale schingiuirii noastre cotidiene?

● Uniunea Europeană. Ne tot zgîndăre, ba cu MCV-ul, ba cu Schengen-ul, ba cu nedrepte ameninţări financiare. Se lasă păcălită (în mod interesat, fireşte) de trădători care îşi vorbesc ţara de rău, de „statul paralel“, de Monica Macovei. Ne tratează ca pe o colonie! Sînt supravieţuirea contemporană a Imperiului Otoman, care ne-a exploatat 500 de ani. Le stăm în gît! Brexitul nu le place, dar ar fi încîntaţi să punem de un „Romxit“, să scape de noi, dar nu aşa, ca de o anexă inutilă, ci furîndu-ne tot ce avem: resurse, bani, oameni. Au nevoie, la hotarul lor de sud-est, de o pată neagră, de un schelet, de o întruchipare a neantului.

● Statele Unite ale Americii. Sub camuflajul unui „parteneriat“ de carton, Departamentul de Stat se amestecă, nervos, în treburile noastre interne. Vrea să umble, samavolnic, la legile noastre, să ne saboteze guvernul, să-şi dea aere de mare mahăr mondial, pe socoteala demnităţii noastre rănite. Tot ce-i interesează pe reprezentanţii SUA este să promoveze, pe căi obscure, unele afaceri profitabile pentru ei, catastrofale pentru noi.

● George Soros. Dă bani în dreapta şi-n stînga pentru a instaura, sub o retorică „progresistă“, o „nouă dezordine mondială“. A avut, nu demult, un coşmar, cînd a auzit că Dragnea a ajuns „şef“ (sursa: Liviu Dragnea însuşi) şi şi-a propus să facă totul pentru a distruge PSD-ul. Are, se pare, o mare boală pe preşedintele acestui partid. În ciuda vîrstei (86 de ani), e informat la zi cu problemele Teleormanului şi plăteşte zeci de mii de români să iasă în stradă pentru a destabiliza. Le cumpără telefoane mobile, umbrele de vreme rea şi vuvuzele. Foarte şmecher: de faţadă, finanţează şi „guvernamentali“. Îi dă bursă lui Mirel Palada („Ce să fac? Eram un amărît de student…“), se întîlneşte în secret cu Ponta şi la vedere cu Corina Creţu. De ONG-işti, tefelişti şi elitişti nu mai vorbim… Uneori, are şi ghinion: i-a oferit o bursă la Oxford lui Viktor Orbán şi l-a ajutat financiar să-şi facă primul partid de opoziţie maghiar de după 1989! Dar acum Orbán dă cu el de pămînt ca un adevărat antimaghiar, antisemit, prorus şi antieuropean ce este.

● Diplomaţii străini. Se bagă unde nu le fierbe oala. Sînt prost informaţi, profitori, adversari ţanţoşi ai corupţiei, dar, de fapt, ipocriţi, căci toată ziua chefuiesc cu interlopii… Trebuie luaţi tare: ameninţaţi cu „note de protest“ şi numiţi „prostănaci“ de cîte un rafinat ofiţer în retragere.

● Multinaţionalele. Au venit pe la noi ca să ne jupoaie. Ne iau de proşti, fac bani pe pielea noastră şi spoliază bogăţiile noastre strămoşeşti.

● Intelectualii sinecurişti, vînzători de ţară, gata să ne reclame la vreo Înaltă Poartă sau să batjocorească poporul care, chipurile, nu alege ce vor dumnealor! Bine zice Codrin Ştefănescu: trebuie arestaţi! Cum s-a făcut şi cu luptătorii din munţi care sabotau prietenoasa ocupaţie sovietică sau cu unii disidenţi estici (ruşi, cehi, români etc.) care, pentru un pumn de arginţi, îşi turnau pe la posturi de radio şi guverne străine politicienii naţionali.

● Ungurii şi ruşii, care au organizat şi lovitura de stat din decembrie 1989, pe baza înţelegerii dintre Gorbaciov şi Bush. Mai nou, pînă şi bulgarii, care ne privesc de sus…

● „Aşa-zisa“ societate civilă care dispreţuieşte poporul suveran, cel care ne-a dăruit majoritatea parlamentară de astăzi.

● Candoarea noastră strămoşească, inaptă să vadă răul din bine şi binele din rău. Am crezut că Nicolae Ceauşescu era rău, cînd de fapt era un mare român. Invers, am crezut că e de optat pentru capitalism, cînd de fapt capitalismul e o pregustare a apocalipsei. Am crezut că Securitatea e rea, cînd de fapt ne-a apărat de duşmani (şi de noi înşine…). Am crezut că Doina Cornea a fost eroică, deşi, în realitate, eroic a fost Iulian Vlad.

● Statul paralel. Adică SRI, SIE şi, mai nou SPP. Binoamele, trinoamele, polinoamele. Dar şi Kövesi. Dar şi Opoziţia. Dar şi Iohannis. Dar şi unii pesedişti. (Tudose, de pildă. Sau, poate, Cătălin Ivan. Sau – mai ştii? – Ionuţ Vulpescu.) Pe scurt, toţi cei care nu-i lasă să lucreze pe cei 20-30 de inşi de la vîrful Puterii, singurii care se străduiesc să ţină piept complotului mondial descris mai sus. Am spus 20-30? Nu. Nu ne putem baza decît pe doi: Dragnea şi Tăriceanu.

Sîntem singuri. Înconjuraţi de prădători bine organizaţi! Nici măcar Marea Neagră nu mai e ce-a fost! Ce ne mai poate salva? Lupul dacic? Vreo „oiţă laie, laie bucălaie“, „bîrsană“ şi, cît de cît, „năzdrăvană“? Doamne-ajută! Rămîne, totuşi, o întrebare: de ce ne urăsc toţi atît de tare? De ce sîntem inamicul public numărul 1? Cum e posibil ca tot mapamondul să ne privească chiorîş? Şi ce-ar fi de făcut ca să arătăm lumii un chip ceva mai drăgălaş?

P.S. O urmă de onestitate mă îndeamnă să-l previn pe cititor că n-ar fi exclus ca şi textul de faţă să fie o manevră perversă, menită să adoarmă vigilenţa naţiei. A se citi cu mîna pe sabie!

Puteţi comenta acest articol pe dilemaveche.ro.