Scandal în USR. Unul dintre candidaţii la şefia partidului se retrage din cursă şi acuză nereguli în organizarea Congresului

”Mă retrag din cursă pentru că regulile referitoare la organizarea Congresului nu au fost aplicate unitar la nivelul întregii ţări. E vorba despre sisteme interne de vot diferite ce vor fi fost aplicate, iar eu pledez pentru acelaşi sistem de vot peste tot. Mă refer la sistemul de vot pentru desemnarea delegaţilor la congres”, a declarat Seidler pentru News.ro.

Întrebat dacă au fost avantajate anumite organizaţii sau persoane în detrimentul altora, vicepreşedintele USR a spus că e vorba de principiu.

”Înainte de toate e o problemă de principiu din punctul meu de vedere. Că aş fi fost favorizat eu, că aş fi fost defavorizat eu, deja e o chestiune care ţine de tehnicalitate, de rezultat. Problema e una de principiu, de aplicare a aceloraşi reguli peste tot în ţară”, a spus el.

Seidler a precizat că a făcut tot ce ţine de el pentru ca lucrurile să nu ajungă aici, dar nu a fost ascultat în interiorul partidului.

De asemenea, Cristian Seidler a spus că va rămâne în continuare membru USR şi vicepreşedinte al partidului şi că decizia de a se retrage din cursa pentru şefia formaţiunii a luat-o luni dimineaţă.

”Congresul trebuie să meargă mai departe, partidul trebuie să aibă un preşedinte. Sper ca după congres să revenim la a face ceea ce am promis electoratului: am promis că vom fi o voce foarte puternică împotriva unei clase politice corupte şi am promis că vom dezvolta politici publice locale şi naţionale care să arate foarte concret şi în detaliu direcţia în care vedem noi că ar trebui să meargă România, soluţiile pe care noi le vedem la problemele societăţii româneşti”, a mai spus Seidler.

În opinia sa cea mai mare problemă a USR în acest moment este implicarea foarte slabă pe plan public a anumitor organizaţii ale partidului.

”Unele filiale ale noastre au o prezenţă exemplară, însă nu se întâmplă, din păcate, acelaşi lucru generalizat la nivelul întregii ţări. La asta am spus întotdeauna că trebuie să lucrăm şi la asta voi lucra în continuare”, a spus vicepreşedintele USR.

Congresul extraordinar al USR pentru alegerea unui nou preşedinte după demisia lui Nicuşor Dan va avea loc sâmbătă, la Poiana Braşov. La Congres va fi ales doar noul preşedinte al partidului, pentru un mandat limitat de doi ani, urmând ca membrii celorlalte structuri de conducere să rămână în continuare cei aleşi la congresul din mai de la Cluj-Napoca.