Scandal în PSD după ce Rise Project a publicat discuţiile dintre liderii partidului. Pleşoianu: „PSD e infiltrat cu slujitori ai Hidrei“/ Ştefănescu: „Trădare!“

Codrin Ştefănescu, secretar general adjunct al PSD, a declarat astăzi că „se mai întâmplă lucruri ciudate în orice partid”. „Este o manipulare de la un cap la altul şi nu are niciun pic de legătură cu adevărul”, a spus secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, la Antena3, despre ancheta Rise Project. „Noi am spus public, nu e un secret. Foarte mulţi am spus că presiunile sunt imense din teritoriu. Am fost presaţi să facem un miting. Am votat toţi să facem acest miting(...). În ancheta Rise Project, principalul vinovat era Dragnea. Greşit. Noi toţi am votat, el a votat împotriva. Ancheta e o mizerie”, a precizat Ştefănescu, potrivit Antena3.

„Persoana care a dat aceste înregistrări, pe mine, pe Liviu Pleşoianu şi pe Rovana Plumb nu ne are în memorie. Asta aşa, să reducem cercetările. Probabil această chestiune va fi verificată de avocaţii noştri de la partid şi se lasă cu proces , în mod clar”, a mai spus Ştefănescu.

„Chiar dacă acest grup (grupul de discuţii pe WhatsApp intitulat „Comunicatori PSD”- nr ) ar fi existat, nu pot să fac public asta”,a precizat Codrin Ştefănescu. „Singurul lucru care doare, şi cu asta închid, este şi repet clar. Dacă în interiorul nostru şi cu toată lupta pe care am dus-o noi cu toţii, de la nivel central şi până în teritoriu, şi cu toate riscurile pe care nu le-am asumat, şi cu toate emeninţările asupra noastră, cu toate anchetele, şi hărţuirea, şi vânătoarea, şi cu toate rudele, şi pritenii, şi cu fraţii, cu mamele noastre anchetate, să existe printre noi, unul sau mai mulţia oameni care joacă fie cu sistemul, sau fie trădează, este un lucru foarte grav. Este obligatoriu pentru noi să identificăm cine este persoana sau persoanele.”

Liviu Dragnea: „Organizaţi-vă!” (RiseProject)

Florin Iordache, ministrul Justiţiei, anunţă Ordonanţa 13 care modifică Codul Penal. În faţa Guvernului, protest până târziu. Liviu Dragnea tace public. Dar încinge lucrurile pe grupul WhatsApp al comunicatorilor PSD. El şi dispozitivul de partid plănuiesc contramanifestaţii încă din noaptea dintre 31 ianuarie şi 1 februarie, scrie RISE Project, care dezvăluie acea discuţie, potrivit News.ro.

Liviu Dragnea: „Marian Neacşu. Vorbiţi deja din seara asta cu preşedinţii de organizaţii să ne pregătim de un miting pentru apărarea României”.„Oamenii ne-au adus aici prin vot masiv! Nu mai fac faţă la mesaje… Vor să fie alături de noi! Sunt conştienţi că se încearcă o lovitură de stat. Cum spuneam, şarpele veninos e cel mai periculos. Vă rog, să-i retezăm odată capul! Să eliberăm ţara asta de HIDRA!”, îl completează deputatul Liviu Pleşoianu pe Dragnea un minut mai târziu, la 00:19, 1 februarie. Pleşoianu reprezintă PSD în relaţia cu UE.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, şi fostul ministru al Educaţiei Ecaterina Andronescu sunt de acord. Vor fapte.

Firea, la 00:19: „Suntem prezenţi! Nu se mai poate! Trebuie să apărăm România!”

Imediat, la 00:20, Ecaterina Andronescu: „Da, să apărăm România!”

Foştii miniştri de la Sănătate şi Mediu, Nicolae Bănicioiu şi Rovana Plumb, sunt pe aceeaşi lungime de undă: „Corect!” / „Da!” Şi ei susţin ideea unei contramanifestaţii.

Codrin Ştefănescu aştepta de mult: „În sfârşit!!! ”.

La ora 00:21, Liviu Dragnea lansează ordinul: „Organizaţi-vă!”

Codrin Ştefănescu e pregătit: „Începem de acum! Trebuie doar să decizi unde îl organizăm şi când!”.

Dar cu grijă, revine Dragnea: „Vreau să atrageţi toţi membrii de partid, fără Chirica de la Iaşi. Că e omul SIE. Nu v-am zis până acum. Şi câte spune în stânga şi-n dreapta, instigă.”

Doina Pană, fost ministru la Mediu, vede lucrurile în perspectivă: „Da, un miting uriaş! Să nu-ncapă comparaţie cu numărul lor de participanţi”

E trecut bine de miezul nopţii, ora 01:20, Ordonanţa 13 se publică în Monitorul Oficial.

Între timp, Aurelia Cristea, fost deputat PSD, criticase partidul pe Facebook: „Ceauşescu a fost mic copil, şi el lucra pentru propăşirea neamului, vă amintiţi, dragi prieteni? Suntem datori să veghem ca acele vremuri să nu se mai întoarcă! Paşnic, fără violenţă! #DemocratiaTrebuieAparata.” Europarlamentarul PSD,Sorin Moisă dă like.

Liviu Dragnea intervine la 01:46 cu o captură de ecran: „Vedeţi şi like-ul d-lui Sorin Moisă.”

Ecaterina Andronescu: „Incredibil!!!”

Lui Dragnea nu-i scapă nimic. Nici Corina Creţu, comisar european, prinsă şi ea cu un like nepotrivit la postările Aureliei Cristea. E ironic: „draga noastră Corina”.

„Poftimmmm? Şi dna comisar????”. Anei Birchall nu-i vine să creadă.

După cinci zile, în 5 februarie, la Palatul Cotroceni apare contramanifestaţia. Codrin Ştefănescu dă alarma pe Facebook şi mobilizează aproape 1.500 de oameni. PSD nu şi-o asumă oficial.

Reacţiile celor din discuţii

Rise Project a publicat şi punctul de vedere al celor care apar în aceste discuţii.

Liviu Dragnea a dat cu seen (a văzut- nr) pe WhatsApp la mesajul prin care RISE îi solicita un interviu, dar n-a mai răspuns la telefon. A făcut-o abia când l-am sunat de pe un număr american şi s-a întrerupt imediat ce a zis că n-are semnal.

Codrin Ştefănescu a recunoscut tot: „Da, am vorbit pe grup despre organizarea unei mişcări. Nu contramanifestaţii, ci un miting de susţinere. Presiunea din teritoriu era uriaşă, oamenii voiau să iasă în stradă. Poziţia mea a fost publică, am spus de la bun început că există cerere pentru miting. Dar preşedintele partidului are drept de veto pe astfel de chestiuni şi a ales să-l folosească. Am ezitat, gândindu-ne că ar fi români contra români în piaţă, s-ar fi bătut românii cu românii. De aceea am aşteptat câteva zile. (…) Aţi văzut şi intervenţia cu daddy’s back? Totuşi, suntem un grup restrâns acolo, nu ştiam că avem un trădător care să dea public discuţiile.”

Florin Iordache nu-şi aminteşte nimic pentru că “în grupul de WhatsApp erau mai mulţi oameni”.

Nici Ana Birchall, ministru la Afaceri Europene, nu ştie despre ce vorbim: “Ce-aş fi spus eu după 1 noaptea… Daţi-mi o captură pe mail, nu ştiu despre ce vorbiţi”. N-a mai revenit.

Doina Pană, însă, n-a uitat. Ideea unei contramanifestaţii a fost doar un impuls de moment al acelor zile, spune ea, nu o viziune politică: “Erau presiuni foarte mari din teritoriu. Oamenii noştri total nemulţumiţi solicitau asta. Având în vedere că noi suntem vreo 600.000 de membri, vă daţi seama clar că puteam organiza o manifestaţie mult mai mare. Dar nu era foarte înţelept. Voiam pace, să ne putem face programul de guvernare. D-asta nici nu s-a întâmplat. Era o frustrare uriaşă pentru că, aşa cum s-a dovedit ulterior, ordonanţa aia era necesară – vorbim de Ordonanţa 13, ştiţi? Aşa. Şi era o frustrare uriaşă că ne făceau <Hoţii ca noaptea> şi tot felul de dinastea. Frustrarea noastră – nu neapărat, cât a membrilor noştri din partid.”

Ecaterina Andronescu nu are conversaţiile salvate în telefon, nici nu ţine minte, dar şi-ar apăra ţara mereu: “Chiar dacă aş fi scris, ce e rău? Aş apăra România în orice moment de orice părere de rău pe care cineva ar exprima-o. Nu-i în sens peiorativ şi nici de agresivitate, de război. Aşa gândesc, aşa simt. (…) Am fost prima care a spus că trebuie renunţat la ordonanţă. Să n-o luaţi că aş fi susţinut ordonanţa. N-avea nici o legătură. Chiar înainte de retragerea ei am spus. (…) Eu n-am fost la nici un miting, n-am chemat oamenii în stradă, n-am nici o atingere cu aceste subiecte”.

Sparge gheaţa Liviu Pleşoianu, deputat. E panică. Hidra pândeşte peste tot, alături de Noua Securitate şi toate Unităţile de Manipulare.

“Acela e un grup intern, după cum ştiţi (grupul de WhatsApp – nn). Dar eu nu am absolut nicio problemă. Publicaţi ce doriţi. Dacă îmi trimiteţi pe mail pasajul, vă răspund în scris.”

Şi Pleşoianu revine, pe puncte, cu răspunsul. Vi-l prezentăm integral:

1. “O dovadă că PSD-ul e infiltrat cu slujitori ai Hidrei e şi faptul că cineva din acel grup intern de comunicare vă trimite dvs. mesaje de acolo.”HIDRA” e Noua Securitate, care, spre deosebire de Vechea Securitate, a investit masiv în PR, folosind în acest sens banul public. UM-urile din presă (Unităţile de Manipulare) au avut şi au un rol fundamental, de cel puţin 12 ani încoace.

2. În februarie, Noua Securitate a încercat o lovitură de stat. Este indiscutabil. Că s-a folosit în acest sens şi de oameni de bună credinţă dar slab informaţi (deci uşor de manipulat de către profesionişti ai tehnicilor de manipulare) – e o altă discuţie. O putem purta oricând doriţi. Cu nume şi prenume…Preşedintele Iohannis a instigat şi participat în acele zile. Trebuia suspendat fără ezitare.

3. Nici măcar pentru o secundă NU am folosit cuvântul “contramanifestaţie”. E vorba despre faptul că mai sunt prin ţara asta câteva milioane de oameni care au alt punct de vedere şi care aveau şi atunci alt punct de vedere. Oameni care doresc luptă împotriva corupţiei, dar care nu confundă această luptă cu abuzurile inimaginabile săvârşite de Divinităţile Infailibile ale aşa-zisului stat de drept din România. Aceşti oameni au şi ei DREPTUL să se exprime. E foarte simplu. E democratic. E firesc.

4. Treaba cu “în ceas de noapte” e simpatică. Dacă eu consideram că e o lovitură de stat în plină desfăşurare, ar fi fost normal să dorm “în ceas de noapte?”

E un punct de vedere concis. Oricând doriţi, dacă doriţi, discutăm despre “Hidră”, despre Noua Securitate, despre Unităţile de Manipulare…

P.S. Vă rog pe această cale să-i transmiteţi un călduros <Mi-e scârbă!> slujitorului Hidrei care v-a transmis mesaje de pe un grup de comunicare intern. “

Primarul Capitalei. Gabriela Firea, nu a răspuns solicitărilor noastre de interviu.

Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, şi-a închis telefonul.

Dizidentul Mihai Chirică susţine că el e primar la Iaşi, nu spion la SIE: “Eu nu sunt omul niciunui serviciu. De fapt, un lucru foarte simplu de demonstrat. Am alte calităţi. (…) Eu sunt un om de administraţie, îmi iubesc oraşul şi ţara. (…) Probabil că de aici a apărut şi asocierea mea cu SIE, cu SRI, coadă de topor a lui Iohannis şi etc.”