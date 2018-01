Răspunsul premierului Mihai Tudose adresat ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan

„Doamna Carmen Dan recunoaşte că la ora 6:27 a fost sunată de domnul chestor Ioniţă, care a anunţat-o că doreşte să se vadã cu domnia sa. În acea dimineaţã, i-a transmis acesteia cã nu vrea sã fie şef al IGPR. Şedinţa de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anunţat cã nu îl numesc pe domnul chestor Ioniţă, că nu îl demit pe domnul chestor Despescu şi cã aştept un raport de la dânsul. La acea orã, toate televiziunile titrau cã domnul chestor Ioniţã nu doreşte sã fie noul şef al IGPR. Cum poate spune cineva cã anunţul meu de la ora 13:30 l-ar fi putut face pe domnul chestor Ioniţă sã se rãzgândeascã? Trageţi dumneavoastră concluziile”, a scris prim-ministrul României pe pagina personală de Facebook.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a povestit, joi seară, că miercuri dimineaţă, cu o zi după anunţul privind propunerea de demitere a şefului Poliţiei Române, a primit un mesaj de la Cătălin Ioniţă, care i-a solicitat o discuţie. Acesta i-ar fi spus că are anumite reţineri în ceea ce priveşte preluarea funcţiei la IGPR.

„De comun acord am hotărât să aşteptăm decizia premierului. Apoi, domnul premier a anunţat public că nu îl schimbă pe Bogdan Despescu. După şedinţa de Guvern, premierul mi-a cerut să discutăm. Mi-a arătat raportul evenimentelor dat de Bogdan Despescu, mi-a comunicat decizia de a nu-l schimba din funcţie şi nu m-a întrebat absolut nimic despre chestorul Ioniţă. Miercuri nu am avut nicio discuţie cu premierul despre Cătălin Ioniţă, iar de la MAI nu a plecat niciun comunicat oficial legat de acesta. Ulterior, Cătălin Ioniţă mi-a spus că a fost sunat de premier şi fiind întrebat de Tudose dacă vrea postul, i-a spus că nu”, a explicat Carmen Dan

Ministrul de Interne a spus că poate înţelege de ce şeful DGA a refuzat propunerea şi „dubla poziţionare sub presiune”, dar că nu ar fi trebuit acuzată ea însăşi de minciună.

„În mod normal, dacă premierul avea dubii referitoare la persoana propusă de mine, ar fi putut să le clarifice pe loc, în timpul discuţiei pe care am avut-o cu dânsul. La întoarcerea la minister, am avut o întâlnire lămuritoare cu chestorul Cătălin Ioniţă. Ca om, pot înţelege explicaţiile dânsului, dar nu pot să comunic eu ce s-a întâmplat între momentul în care a acceptat şi dimineaţa zilei următoare. Aceste aspecte care ţin de planul personal le poate lămuri doar chestorul Ioniţă dacă consideră necesar. (...) Înţeleg această dublă poziţionare sub presiune a chestorului Ioniţă, dar de aici până la a fi acuzată de minciună este o cale lungă”, a spus Carmen Dan.

Totodată, ea a precizat că nu înţelege la ce răspuns s-ar fi aşteptat, totuşi, premierul, din partea lui Cătălin Ioniţă, din moment ce anunţase deja că nu îl demite pe Bogdan Despescu din funcţia de şef al Poliţiei Române şi, deci, postul nu era liber.

„Cum ar fi putut chestorul Ioniţă să răspundă că-şi doreşte să ocupe o funcţie care nu mai era disponibilă?”, a subliniat ministrul.

Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că a fost ”minţit” de ministrul Carmen Dan, care l-a informat că cel pe care l-a propus pentru postul de şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, acceptă funcţia, dar, când l-a sunat personal, acesta a refuzat categoric.

”Un ministru care îşi permite să mă mintă în halul acesta... nu mai am ce să mai lucrez”, a declarat Mihai Tudose.

Întrebat exact ce înseamnă acest lucru, Tudose a precizat că, dacă ministrul Dan îşi va prezenta demisia, o va accepta.

”Dacă va fi lăsată, va demisiona”, a precizat premierul.